Онлайн-кинотеатры отмечают рост пользовательских платежей

Российские онлайн-видеосервисы отмечают неожиданный рост поступлений от платных подписных моделей пользования их услугами, сообщает «Коммерсант». Россияне все активнее платят за нужный им видеоконтент, и число таких зрителей растет. Так в компании Megogo заявили почти о трехкратном росте платных пользователей за год, а у Ivi, по информации «Коммерсанта», доходы от платной модели в 2016 году уже превысили рекламную выручку.

В 2016 году Megogo заработал в России 719,3 млн руб., что на 71,5% больше, чем годом ранее. 79,8% или 574 млн руб. из этих средств принесла реклама. Это на 60% больше, чем было в 2015 году. При этом в Megogo отмечают, что выросли и доходы от платежей пользователей: они составили 145,2 млн руб., и это в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Объем платящей аудитории вырос на 71%, количество пользователей, совершающих более двух покупок,— на 41%, средний чек — на 31%. Общая аудитория сервиса в 2016 году на всех платформах достигла 28,7 млн пользователей в месяц. 20% из них платят за контент Megogo, остальные – смотрят бесплатно, но с рекламой.

Интересно, что результаты Megogo находятся в общем тренде развития рынка онлайн-видеосервисов в России. По предварительным подсчетам J`son & Partners Consulting, которые приводит «Коммерсант», в 2016 году доходы онлайн-кинотеатров, работающих по рекламной (бесплатной) модели (AVoD), выросли на 19%, а сервисов, работающих по платной модели,— на 37%. Более активному росту платной модели мешает так и не побежденное пиратство, из-за чего многие пользователи «психологически не готовы платить» за контент. Впрочем, даже в таких условиях, весь объем рынка видеосервисов по итогам 2016 года может увеличиться на 17,5%, до 7,4 млрд руб. без НДС, из них 4,6 млрд руб. придется на доходы от рекламы, а 2,7 млрд руб. принесет платная модель. Это данные Telecom Daily.

27.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ