Иностранных инвесторов впишут в закон об ограничениях для онлайн-кинотеатров

Скандальный закон, регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров и ограничивающий долю их иностранных владельцев двадцатью процентами, смягчат ко второму чтению в Госдуме. Об этом сообщает РБК. Согласно разработанным поправкам, российскими сервисами теперь могут считаться и сервисы с иностранными инвестициями, однако аудитория таких онлайн-кинотеатров должна будет состоять преимущественно из российских пользователей. При этом председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин пояснил, что такой сервис может иметь иностранных учредителей или инвесторов, но при условии, что они не ведут такой же бизнес в других странах.

Поправки также уточняют, что зарегистрированные сетевые издания, поисковые системы, а также ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями интернета (например, YouTube), не являются аудиовизуальными сервисами.

Кроме того, предложено изменить срок вступления в силу закона на 1 июля 2017 года (ранее — 1 марта 2017 года).

17.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК