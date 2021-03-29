Стало известно, кто покажет церемонию вручения премии «Оскар» в России

Стало извеcтно, кто покажет церемонию вручения премии «Оскар» в России в этом году. Напомним, она запланирована на 25 апреля, но в России, фактически, это будет ночь с 25 на 26 число. Эксклюзивные права на показ церемонии снова приобрел мультимедийный сервис Okko. Прямая трансляция 93-й церемонии вручения наград на сервисе начнется 26 апреля в 3:00 по московскому времени.

Полная запись церемонии вручения премии «Оскар» будет доступна в Okko по окончании прямой трансляции. Кроме того, позже в сервисе появится специальная полуторачасовая версия церемонии, включающая самые яркие и важные моменты. Права на трансляцию Okko приобрел у компании Disney.

«Церемония вручения наград премии «Оскар» – это важнейшее событие в мире кино, – говорит Максим Евдокимов, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko, – Мы уверены, что киноманы и ценители кинематографического искусства успели соскучиться по масштабным и красивым церемониям, поэтому рады, что «Оскар» наши пользователи увидят в реальном времени вместе со всем миром! Для нас становится хорошей традицией предоставлять пользователям возможность быть частью крупнейших индустриальных мероприятий».

Live-трансляция церемониии вручения наград премии «Оскар» будет эксклюзивно доступна для зарегистрированных пользователей Okko без дополнительной платы в приложениях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox, на сайте okko.tv.

Okko транслировал церемонию вручения «Оскара» и в 2020 году. Ночной прямой эфир тогда вели приглашенные ведущие и звездные гости, в том числе Сергей Бурунов и Юлия Пересильд. О том, в каком виде трансляция пойдет в этом году и кто будет смотреть церемонию вместе с российскими зрителями на Okko, пока не известно.

Также пока не известно, смогут ли посмотреть церемонию российские телезрители. Многие годы «Оскар» показывал Первый канал, причем транслировал как саму ночную церемонию вручения, так и сокращенную телеверсию. Затем канал отказался от трансляции, оставив только телеверсию, а год назад не стал показывать и ее, объяснив это «соотношением между потраченными деньгами и полученным результатом».

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29.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko