«Оскар−2019» объявил номинантов

Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» по итогам 2018 года. Мероприятие прошло в Беверли-Хиллз, в театре Сэмюэла Голдвина. Лидерами по числу кинономинаций стали ленты ФАВОРИТКА и РИМ Альфонсо Куарона – они представлены в 10 категориях каждая. Драма ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ и политическая комедия ВЛАСТЬ заявлены в 8 номинациях каждая, 7 номинаций у экшна ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА.

Среди российских дистрибьюторов наибольшее число раз представлены фильмы от WDSSPR – 7 проектов. По 3 проекта – от Universal, Fox и «Вольги», по 2 проекта – от «Каро Премьер», ЦПШ и RWV. По одному – от «Капеллы», «ПРОвзгляда» и «Экспоненты».

Церемония вручения премии пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. В Москве, как обычно, это будет ночь с воскресенья на понедельник. На данный момент пока неизвестно, будет ли какой-либо из российских телеканалов вести прямую трансляцию церемонии, однако это будет делать сайт «Кинопоиск», причем как с комментариями российских экспертов, так и на английском языке. Краткая версия в записи по традиции появится в эфире Первого канала и на «Кинопоиске».

Список претендентов в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом:

Лучший фильм:

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

РИМ

ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ

ФАВОРИТКА

ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

ВЛАСТЬ

БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ

Лучший режиссер:

Альфонсо Куарон (РИМ)

Адам МакКей (ВЛАСТЬ)

Спайк Ли (ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ)

Павел Павликовский (ХОЛОДНАЯ ВОЙНА)

Йоргос Лантимос (ФАВОРИТКА)

Лучшая мужская роль:

Рами Малек (БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ)

Кристиан Бэйл (ВЛАСТЬ)

Вигго Мортенсен (ЗЕЛЕНАЯ КНИГА)

Брэдли Купер (ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ)

Уиллем Дефо (ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ)

Лучшая женская роль:

Гленн Клоуз (ЖЕНА)

Леди Гага (ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ)

Оливия Колман (ФАВОРИТКА)

Мелисса МакКарти (СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ?)

Ялица Апарисио (РИМ)

Лучшая мужская роль второго плана:

Махершала Али (ЗЕЛЕНАЯ КНИГА)

Сэм Эллиот (ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ)

Тимоти Шаламе (КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК)

Ричард Э. Грант (СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ?)

Сэм Рокуэлл (ВЛАСТЬ)

Лучшая женская роль второго плана:

Эми Адамс (ВЛАСТЬ)

Рэйчел Вайс (ФАВОРИТКА)

Эмма Стоун (ФАВОРИТКА)

Реджина Кинг (ЕСЛИ БЫ БИЛ-СТРИТ МОГЛА ЗАГОВОРИТЬ)

Марина Де Тавира (РИМ)

Лучшая операторская работа:

Робби Райан (ФАВОРИТКА)

Калеб Дешанель (РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА)

Альфонсо Куарон (РИМ)

Лукаш Зал (ХОЛОДНАЯ ВОЙНА)

Мэттью Либатик (ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ)

Лучшая работа художника-постановщика:

МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

ФАВОРИТКА

РИМ

ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ

Лучшие костюмы:

МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ

БАЛЛАДА БАСТЕРА СКРАГГСА

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

ФАВОРИТКА

ДВЕ КОРОЛЕВЫ

Лучший грим и прически:

НА ГРАНИЦЕ МИРОВ

ДВЕ КОРОЛЕВЫ

ВЛАСТЬ

Лучший документальный фильм:

RBG

MINDING THE GAP

OF FATHER AND SON

СВОБОДНЫЙ ПОДЪЕМ В ОДИНОЧКУ

ОКРУГ ХЭЙЛ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Лучший анимационный фильм:

ОСТРОВ СОБАК

СУПЕРСЕМЕЙКА 2

РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ

МИРАЙ ИЗ БУДУЩЕГО

Лучший фильм на иностранном языке:

РИМ (Мексика)

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА (Польша)

РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА (Германия)

КАПЕРНАУМ (Венгрия)

МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ (Япония)

Лучший оригинальный сценарий:

ДНЕВНИК ПАСТЫРЯ

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

РИМ

ФАВОРИТКА

ВЛАСТЬ

Лучший адаптированный сценарий:

ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ

ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ

СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ?

ЕСЛИ БЫ БИЛ-СТРИТ МОГЛА ЗАГОВОРИТЬ

БАЛЛАДА БАСТЕРА СКРАГГСА

Лучший монтаж:

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

ФАВОРИТКА

ВЛАСТЬ

БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ

ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ

Лучшие визуальные эффекты:

ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ

МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ

ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ

ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ

КРИСТОФЕР РОБИН

Лучшая оригинальная музыка:

МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ЕСЛИ БЫ БИЛ-СТРИТ МОГЛА ЗАГОВОРИТЬ

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ

ОСТРОВ СОБАК

Лучшая песня:

Shallow (ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ)

All the Stars (ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА)

Girl In The Movies (ПЫШКА)

I’ll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go (МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ)

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

22.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: The Oscar.com, THR