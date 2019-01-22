«Оскар−2019» объявил номинантов

Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» по итогам 2018 года. Мероприятие прошло в Беверли-Хиллз, в театре Сэмюэла Голдвина. Лидерами по числу кинономинаций стали ленты ФАВОРИТКА и РИМ Альфонсо Куарона – они представлены в 10 категориях каждая. Драма ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ и политическая комедия ВЛАСТЬ заявлены в 8 номинациях каждая, 7 номинаций у экшна ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА.
Среди российских дистрибьюторов наибольшее число раз представлены фильмы от WDSSPR – 7 проектов. По 3 проекта – от Universal, Fox и «Вольги», по 2 проекта – от «Каро Премьер», ЦПШ и RWV. По одному – от «Капеллы», «ПРОвзгляда» и «Экспоненты».
Церемония вручения премии пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. В Москве, как обычно, это будет ночь с воскресенья на понедельник. На данный момент пока неизвестно, будет ли какой-либо из российских телеканалов вести прямую трансляцию церемонии, однако это будет делать сайт «Кинопоиск», причем как с комментариями российских экспертов, так и на английском языке. Краткая версия в записи по традиции появится в эфире Первого канала и на «Кинопоиске».
Список претендентов в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом:
Лучший фильм:
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
РИМ
ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ
ФАВОРИТКА
ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
ВЛАСТЬ
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ
Лучший режиссер:
Альфонсо Куарон (РИМ)
Адам МакКей (ВЛАСТЬ)
Спайк Ли (ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ)
Павел Павликовский (ХОЛОДНАЯ ВОЙНА)
Йоргос Лантимос (ФАВОРИТКА)
Лучшая мужская роль:
Рами Малек (БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ)
Кристиан Бэйл (ВЛАСТЬ)
Вигго Мортенсен (ЗЕЛЕНАЯ КНИГА)
Брэдли Купер (ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ)
Уиллем Дефо (ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ)
Лучшая женская роль:
Гленн Клоуз (ЖЕНА)
Леди Гага (ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ)
Оливия Колман (ФАВОРИТКА)
Мелисса МакКарти (СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ?)
Ялица Апарисио (РИМ)
Лучшая мужская роль второго плана:
Махершала Али (ЗЕЛЕНАЯ КНИГА)
Сэм Эллиот (ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ)
Тимоти Шаламе (КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК)
Ричард Э. Грант (СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ?)
Сэм Рокуэлл (ВЛАСТЬ)
Лучшая женская роль второго плана:
Эми Адамс (ВЛАСТЬ)
Рэйчел Вайс (ФАВОРИТКА)
Эмма Стоун (ФАВОРИТКА)
Реджина Кинг (ЕСЛИ БЫ БИЛ-СТРИТ МОГЛА ЗАГОВОРИТЬ)
Марина Де Тавира (РИМ)
Лучшая операторская работа:
Робби Райан (ФАВОРИТКА)
Калеб Дешанель (РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА)
Альфонсо Куарон (РИМ)
Лукаш Зал (ХОЛОДНАЯ ВОЙНА)
Мэттью Либатик (ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ)
Лучшая работа художника-постановщика:
МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
ФАВОРИТКА
РИМ
ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ
Лучшие костюмы:
МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ
БАЛЛАДА БАСТЕРА СКРАГГСА
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
ФАВОРИТКА
ДВЕ КОРОЛЕВЫ
Лучший грим и прически:
НА ГРАНИЦЕ МИРОВ
ДВЕ КОРОЛЕВЫ
ВЛАСТЬ
Лучший документальный фильм:
RBG
MINDING THE GAP
OF FATHER AND SON
СВОБОДНЫЙ ПОДЪЕМ В ОДИНОЧКУ
ОКРУГ ХЭЙЛ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
Лучший анимационный фильм:
ОСТРОВ СОБАК
СУПЕРСЕМЕЙКА 2
РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ
МИРАЙ ИЗ БУДУЩЕГО
Лучший фильм на иностранном языке:
РИМ (Мексика)
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА (Польша)
РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА (Германия)
КАПЕРНАУМ (Венгрия)
МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ (Япония)
Лучший оригинальный сценарий:
ДНЕВНИК ПАСТЫРЯ
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
РИМ
ФАВОРИТКА
ВЛАСТЬ
Лучший адаптированный сценарий:
ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ
ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ
СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ?
ЕСЛИ БЫ БИЛ-СТРИТ МОГЛА ЗАГОВОРИТЬ
БАЛЛАДА БАСТЕРА СКРАГГСА
Лучший монтаж:
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
ФАВОРИТКА
ВЛАСТЬ
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ
ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ
Лучшие визуальные эффекты:
ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ
МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ
ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ
КРИСТОФЕР РОБИН
Лучшая оригинальная музыка:
МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ЕСЛИ БЫ БИЛ-СТРИТ МОГЛА ЗАГОВОРИТЬ
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ
ОСТРОВ СОБАК
Лучшая песня:
Shallow (ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ)
All the Stars (ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА)
Girl In The Movies (ПЫШКА)
I’ll Fight (RBG)
The Place Where Lost Things Go (МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ)
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22.01.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: The Oscar.com, THR
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