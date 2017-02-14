У «Пятидесяти оттенков» проблемы с прокатом на Кавказе

В кинотеатры Владикавказа поступило официальное письмо с распоряжением снять с проката эротическую драму НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, сообщает РИА Новости. Об этом агентству рассказал представитель кинотеатра «Столичный», на странице которого в социальной сети говорится, что лента ушла из расписания так как «не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии», а также в связи «с многочисленными обращениями граждан». Эту же информацию подтвердили и другие кинотеатры города. При этом, в некоторых городах Северной Осетии фильм пока можно найти в расписании.

В кинотеатрах других регионов Северного Кавказа к ленте отнеслись лояльнее, хотя первый фильм здесь активно запрещали. В 2015 году от показа провокационной драмы отказались кинотеатры Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. Тогда в качестве приводились похожие аргументы: «несоответствие содержания картины ценностям ислама и менталитету граждан». Сегодня НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ можно посмотреть и в Грозном, и в Махачкале, и в Моздоке. В Назрани от показа отказались, объяснив это слишком плотным расписанием. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии проблем с прокатом ОТТЕНКОВ нет.

14.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости