Видеосервис PREMIER перенесли на новую техническую платформу

Холдинг «Газпром-медиа» объявил о полном и успешном завершении работ по проекту переноса ОТТ-сервиса PREMIER на собственную инфраструктуру и видеоплатформу «Газпром-медиа». Переход запланирован и совершен для повышения эффективности работы сервиса. В результате изменений инфраструктура проекта соответствует возросшим требованиям к нагрузке, а гибкие программные решения адаптированы к скорости реализации креативных планов PREMIER.

Сообщается, что «бесшовный» переход такого масштаба, который не сказался на доступности проекта для пользователей, был спланирован и поэтапно реализован впервые в российской практике. Работа сервисов PREMIER не прерывалась ни на минуту и продолжалась во время проведения необходимых технических работ в условиях значительного роста количества пользователей и существенного увеличения интенсивности просмотра контента, вызванных карантином, а также выходом финальных серий сезонов нескольких популярных сериалов: «Солдатки», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Патриот», «Колл-центр» и других. В результате для PREMIER стали доступны live-трансляции в разрешении 4К, значительно увеличилась стабильность работы сервисов и удовлетворенность пользователей – их количество выросло, а число обращений на «горячую линию» сократилось.

«Медийная отрасль во всем мире – и Россия не исключение – одна из самых динамично развивающихся, а творческие планы креативных команд PREMIER традиционно опережают рынок, – говорит генеральный директор холдинга Александр Жаров. – Настал момент, когда какая – либо внешняя платформа перестает удовлетворять возросшим требованиям сервиса и его клиентов к гибкости, функциональности и скорости».

После миграции с платформы Huawei, в основе сервиса PREMIER – собственные программные решения и видеоплатформа Uma.Media, которая обеспечивает функционирование видеоплеера PREMIER, отдачу видео, его предварительную конвертацию и т.д.

В техническом плане задача была максимально сложной: требовала не только разработки стратегии перевода каждого клиентского приложения, но и реализации промежуточных интерфейсов для обратной совместимости клиентов, и, конечно, значительных объемов внутренних тестирований. «Перевод сервиса с видеоплатформы Huawei требовал напряженной работы всех специалистов технической команды, – отмечает первый заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Светлана Баланова. – Теперь ресурсы инженеров, программистов и специалистов по тестированию Uma.Tech наконец полностью доступны для решения задач улучшения пользовательского опыта. Уверена, наши зрители заметят и оценят эти позитивные изменения и новые возможности PREMIER».

Актуальность перехода на собственную инфраструктуру стала очевидной в конце прошлого года, с января наступившего года развернуты работы в данном направлении, переключение видеоотдачи произошло 15 марта, а окончательно переезд завершен в конце мая.

На инфраструктуре и платформенных решениях Uma.Тесh работают сайты популярных российских ТВ-каналов, новостных и ОТТ-сервисов, включая ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», 2х2, ТНТ4, «МАТЧ», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», «Супер», Sportbox.ru, а теперь и PREMIER. Uma.Tech обладает одной из крупнейших сетей доставки контента в стране и является аккредитованной организацией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий с декабря 2018. Платформа Uma.Media включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приказу # 168 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 24.04.2019.

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13.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром-медиа