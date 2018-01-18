Минкультуры опровергло факт выдачи прокатки «Приключениям Паддингтона 2»

Ситуация вокруг выпуска фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 постепенно запутывается. Напомним, что в среду, 17 января, за несколько часов до начала проката, компания «Вольга» распространила заявление о том, что выпуск фильма в намеченные сроки не состоится. Причиной назывался отказ Министерства культуры выдать фильму прокатное удостоверение с разрешением на показы с 18 января. «С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что только что мы наконец получили оригинал прокатного удостоверения на фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 с датой начала проката – 1 февраля 2018 года», – говорилось в сообщении дистрибьютора.

Вечером того же дня Минкультуры распространило заявление о том, что картине прокатное удостоверение не выдавалось. «На данный момент прокатное удостоверение на фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 не выдано. Говорить о дате релиза этой картины преждевременно», – цитировал сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Однако здесь заявления прокатчика и министерства начинают противоречить друг другу: вместе с письмом о невозможности начала проката фильма «Вольга» распространила и pdf-файл с изображением имеющегося у нее ПУ (есть в распоряжении БК). На нем указаны выходные данные картины ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2, дата выдачи, дата начала проката, возрастная категория, а также имеются гербовая печать и подпись замминистра Сергея Обрывалина. Кроме того, на сайте Минкультуры еще можно найти упоминание о выдаче картине прокатного удостоверения с номером 121028917 от 29 декабря 2017 года (данные загружены в систему 8 января 2018 года). Под таким же номером ПУ картина фигурирует в системе ЕАИС.

Ситуацию вокруг релиза «Вольги» рынок оценил крайне негативно. Представители Объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» назвали ее «неудобством» и «разочарованием для зрителей, которые ожидали фильм». Президент «Каро» Ольга Зинякова рассказала порталу RNS, что сеть рассчитывает «получить официальное объяснение о причинах срыва проката», и заявила, что «система и условия выдачи прокатного удостоверения должны быть пересмотрены». Оба игрока намерены беспрепятственно возвращать деньги зрителям, заранее купившим билеты на фильм. Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая многие назависимые площадки, и сеть «Синема Парк» и «Формула кино» назвало ситуацию «недопустимым фактом грубого прямого вмешательства представителей Министерства культуры РФ в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий – кинотеатров».

18.01.2018 Автор: Артур Чачелов