Глава Paramount Брэд Грей может покинуть компанию

Студия Paramount и ее внутренние проблемы снова оказались в центре внимания прессы. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило в пятницу, что компанию может покинуть Брэд Грей, топ-менеджер, стоявший у руля студии последние 12 лет. Чуть позже об этом же написал THR, уточнив некоторые детали.

Кресло под Греем зашаталось после подведения первых итогов 2016 года, когда выяснилось, что Paramount показала худший результат по сборам фильмов среди шести крупнейших голливудских киностудий. Это стало формальной причиной по которой топ-менеджера заставляют уйти. Есть и другой повод: Совет директоров и контролирующий акционер Самнер Рэдстоун давно пробивают идею создания на Paramount специального комитета, который будет отвечать за отбор и запуск проектов в производство и прокат. Сегодня эти полномочия сосредоточены в руках одного Грея, что уже несколько лет является предметом спора между ним и частью руководства компании.

Полномочия Брэда Грея, как руководителя Paramount были подтверждены в начале 2016-го, когда студия продлила его контракт на четыре года. Однако теперь уход топ-менеджера, который находится в руководстве студии с 2005 года, является решенным вопросом. Проблема лишь в том самом контракте, который предполагает немалые отступные. По информации THR, именно это сейчас является предметом активных обсуждений и переговоров между сторонами.

Место Грея в Paramount и Viacom займет Боб Бэйкиш. Ему предстоит сделать то, что не удалось предыдущим директорам киностудии – быстро перенастроить ее работу в режим получения прибыли. Одним из выбранных направлений, как считается, станет разработка вселенной ТРАНСФОРМЕРОВ: создание продолжений и спин-оффов, а также работа с другими героями Hasbro.

20.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com