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Paramount нашла китайского инвестора для «Призрака в доспехах»

Студия получит поддержку от онлайн-продавца билетов Weying

Китайский онлайн-продавец билетов Weying будет сотрудничать со студией Paramount по вопросам раскрутки фильма ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ в Китае. Это будет второй опыт совместной работы этих компаний после фильма ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО, который собрал в Китае $163 млн. Сумма вложений китайцев в новый проект не называется, однако известно, что Weying получит право поставить свой логотип в титры фильма и аж 10% от финальных сборов картины.

Weying принадлежит группе инвесторов, в числе которых крупнейшие китайские корпорации Tencent, Wanda и China Media Capital. Чтобы избежать проблем с переводом средств, которые многие местные компании испытывают после принятого в Китае декрета о борьбе с выводом капиталов, Weying будет финансировать сделку с Paramount через свою гонконгскую «дочку» Weying Galaxy Entertainment. 

20.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily

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