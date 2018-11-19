Paramount будет снимать кино для Netflix

Paramount Pictures стала первой голливудской студией, которая подписала крупную сделку по производству оригинального полнометражного художественного киноконтента с Neflix. По сообщениям инсайдеров, теперь какая-то часть проектов Paramount будет изначально специально сниматься для онлайн-гиганта.

Новость о сделке Paramount с Netflix свидетельствует о том, что крупнейшие голливудские ветераны кинопроизводства окончательно переходят из режима соперничества с онлайн-видеосервисами в режим плодотворного сотрудничества. Глава Paramount Джим Янопулос объясняет, что для студии такое решение только на руку: она способна создать больше контента, чем нужно для кинотеатров. Кроме того, сделка с Netflix позволит Paramount реализовать проекты, кассовый потенциал которых не столь однозначен.

Пакетная сделка с Netflix стала следствием двух других сделок между компаниями, совершенными ранее. Напомним, что в начале года Paramount продал онлайн-видеосервису все права на проект ПАРАДОКС КЛОВЕРФИЛДА за $50 млн и фильм АННИГИЛЯЦИЯ, из-за этого ленты не вышли в кинопрокат нигде, кроме США и Китая. Интересно, что летом по похожей схеме к Netflix ушел крупнобюджетный проект студии Warner Bros. МАУГЛИ. Однако для Warner такая сделка была первой и пока единственной.

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19.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily