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Paramount будет снимать кино для Netflix

Таким образом студия надеется получить гарантированный источник дохода для спорных проектов

Paramount Pictures стала первой голливудской студией, которая подписала крупную сделку по производству оригинального полнометражного художественного киноконтента с Neflix. По сообщениям инсайдеров, теперь какая-то часть проектов Paramount будет изначально специально сниматься для онлайн-гиганта.

Новость о сделке Paramount с Netflix свидетельствует о том, что крупнейшие голливудские ветераны кинопроизводства окончательно переходят из режима соперничества с онлайн-видеосервисами в режим плодотворного сотрудничества. Глава Paramount Джим Янопулос объясняет, что для студии такое решение только на руку: она способна создать больше контента, чем нужно для кинотеатров. Кроме того, сделка с Netflix позволит Paramount реализовать проекты, кассовый потенциал которых не столь однозначен.

Пакетная сделка с Netflix стала следствием двух других сделок между компаниями, совершенными ранее. Напомним, что в начале года Paramount продал онлайн-видеосервису все права на проект ПАРАДОКС КЛОВЕРФИЛДА за $50 млн и фильм АННИГИЛЯЦИЯ, из-за этого ленты не вышли в кинопрокат нигде, кроме США и Китая. Интересно, что летом по похожей схеме к Netflix ушел крупнобюджетный проект студии Warner Bros. МАУГЛИ. Однако для Warner такая сделка была первой и пока единственной.

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19.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily

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