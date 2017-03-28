Бывший глава студии Fox назначен руководителем Paramount

Длинная эпопея по поиску руководителя кинокомпании Paramount, кажется, подошла к концу. Материнская корпорация Viacom объявила о заключении контракта с Джимом Яполулосом – бывшим главой Fox Filmed Entertainment. Первую информацию об этом распространили в электронном письме, которое было отправлено всем работникам киностудии главой Viacom Бобом Бэкишем. Позднее новость подтвердили официально.

То, что руководство Viacom ведет переговоры с Янопулосом профильной прессе стало известно около месяца назад. Однако стороны долгое время не могли ударить по рукам. На Янополуса положили глаз еще две крупные кинокомпании – Sony Pictures и Legendary Pictures. Однако, очевидно, предложение Paramount оказалось интереснее остальных. Его точные условия не раскрываются, однако инсайдерам известно одно: Янопулос выторговал себе право единоличного принятия решения на запуск кинопроектов с бюджетом до $100 млн или около того, однако запуск более дорогих картин все же должен будет обсуждаться с экспертным советом. Кроме того, новый топ-менеджер получил право самостоятельно формировать команду своих помощников: тех менеджеров высшего звена, которых принято называть «правой и левой рукой».

Интересно, что в свое время Янопулос начинал свою карьеру в киноиндустрии именно на Paramount, но затем посвятил 26 лет своей жизни киностудии Fox, где дорос до руководителя и 16 лет исполнял свои обязанности в этой должности. Однако в 2016 году топ-менеджер был вынужден уйти из компании. Уже немолодого Янопулоса отличают сильная хватка и хорошие отношения с большинством известных продюсеров и режиссеров, в частности, дружба с Джеймсом Кэмероном, благодаря которой Fox в свое время обеспечила зеленый свет ТИТАНИКУ и АВАТАРУ.

28.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com