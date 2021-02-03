Страховая группа «СОГАЗ» стала акционером «Первого канала»

СОГАЗ получил бывший пакет Абрамовича в «Первом канале»

Владельцем 20% «Первого канала», от которых прошлой осенью отказался банк ВТБ, стал, как выяснил РБК, СОГАЗ. Страховщик останется совладельцем вещателя и после того, как часть акций «Первого канала» перейдет ВТБ

ВТБ VTBR ₽0,03682 -0,34%

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК



Председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров «Первого канала», следует из распоряжения правительства № 202-р от 30 января 2021 года. Помимо Устинова в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст.



Появление в этом списке руководителя СОГАЗа обусловлено тем, что страховщик является акционером «Первого канала», рассказали РБК три источника на рынке. По их словам, доля СОГАЗа в «Первом канале» на данный момент составляет 20%.



Государство сейчас контролирует 51% «Первого канала», но в соответствии с декабрьским указом президента Владимира Путина эта доля должна снизиться до 34%. Для этого будет увеличен уставный капитал вещателя, который сейчас составляет 10 млн руб. Участие в докапитализации не исключает ВТБ, именно этим банк объяснил появление своих топ-менеджеров в списке кандидатов в совет директоров «Первого канала».



Государство лишится контрольного пакета в «Первом канале»

Технологии и медиа

Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС



20-процентный пакет в «Первом канале» с лета 2018 года принадлежал Роману Абрамовичу, весной 2019-го его приобрел ВТБ. Осенью 2020 года банк объявил, что перестал быть владельцем 20% «Первого канала», не уточнив, кому перешел пакет. Тогда источники РБК говорили, что 20% вновь вернулись к Абрамовичу. Теперь этот пакет у СОГАЗа, утверждают сейчас собеседники РБК, не уточняя дату, когда изменился состав акционеров вещателя.



Представитель СОГАЗа отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы «Первого канала», Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ.



Акционерами «Первого канала» также являются Росимущество (38,9%), ФГУП ИТАР-ТАСС (9,1%), ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (3%). Оставшиеся 29% принадлежат Национальной медиа группе. РБК направил запросы всем акционерам, представители Национальной медиа группы и телецентра отказались от комментариев



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/02/2021/601a975d9a7947976ba2715d?from=from_main_1

СОГАЗ получил бывший пакет Абрамовича в «Первом канале»

Владельцем 20% «Первого канала», от которых прошлой осенью отказался банк ВТБ, стал, как выяснил РБК, СОГАЗ. Страховщик останется совладельцем вещателя и после того, как часть акций «Первого канала» перейдет ВТБ

ВТБ VTBR ₽0,03682 -0,34%

Купить

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК



Председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров «Первого канала», следует из распоряжения правительства № 202-р от 30 января 2021 года. Помимо Устинова в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст.



Появление в этом списке руководителя СОГАЗа обусловлено тем, что страховщик является акционером «Первого канала», рассказали РБК три источника на рынке. По их словам, доля СОГАЗа в «Первом канале» на данный момент составляет 20%.



Государство сейчас контролирует 51% «Первого канала», но в соответствии с декабрьским указом президента Владимира Путина эта доля должна снизиться до 34%. Для этого будет увеличен уставный капитал вещателя, который сейчас составляет 10 млн руб. Участие в докапитализации не исключает ВТБ, именно этим банк объяснил появление своих топ-менеджеров в списке кандидатов в совет директоров «Первого канала».



Государство лишится контрольного пакета в «Первом канале»

Технологии и медиа

Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС



20-процентный пакет в «Первом канале» с лета 2018 года принадлежал Роману Абрамовичу, весной 2019-го его приобрел ВТБ. Осенью 2020 года банк объявил, что перестал быть владельцем 20% «Первого канала», не уточнив, кому перешел пакет. Тогда источники РБК говорили, что 20% вновь вернулись к Абрамовичу. Теперь этот пакет у СОГАЗа, утверждают сейчас собеседники РБК, не уточняя дату, когда изменился состав акционеров вещателя.



Представитель СОГАЗа отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы «Первого канала», Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ.



Акционерами «Первого канала» также являются Росимущество (38,9%), ФГУП ИТАР-ТАСС (9,1%), ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (3%). Оставшиеся 29% принадлежат Национальной медиа группе. РБК направил запросы всем акционерам, представители Национальной медиа группы и телецентра отказались от комментариев



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/02/2021/601a975d9a7947976ba2715d?from=from_main_1

Страховая группа «СОГАЗ» получила бывший пакет Абрамовича в «Первом канале», сообщает РБК. Из распоряжения правительства № 202-р от 30 января 2021 года следует, что председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров «Первого канала». Помимо Устинова в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст.

20-процентный пакет в «Первом канале» принадлежал Роману Абрамовичу с лета 2018 года. Весной 2019-го его приобрел банк ВТБ. Осенью 2020 года банк объявил, что перестал быть владельцем 20% «Первого канала». Согласно источникам РБК, тогда 20% вновь вернулись к Абрамовичу. Сейчас этот пакет у СОГАЗа.

Государство сейчас контролирует 51% «Первого канала», но в соответствии с декабрьским указом президента Владимира Путина эта доля должна снизиться до 34%. Для этого будет увеличен уставный капитал вещателя, который сейчас составляет 10 млн руб. Участие в докапитализации не исключает ВТБ, именно этим объясняется появление топ-менеджеров банка в списке кандидатов в совет директоров «Первого канала». Страховая группа останется совладельцем вещателя и после того, как часть акций «Первого канала» перейдет ВТБ.

Акционерами «Первого канала» также являются Росимущество (38,9%), Национальная медиа группа (29%), ФГУП ИТАР-ТАСС (9,1%) и ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (3%).

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03.02.2021 Автор: БК

Источник: РБК