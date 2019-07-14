Александра Петрова не будет в кинопродолжении «Полицейского с Рублевки»

Фильм ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 остался без одного из главных героев. Актер Александр Петров покинул проект. Об этом он сообщил, выступая на public-talk «Молодые и дерзкие: о новом поколении кинематографистов и успешной карьере в кино». Мероприятие, которое проводила школа кино и телевидения «Индустрия», прошло в воскресенье, 14 июля на территории института Strelka в Москве.

«Мы с продюсерами разошлись, и я принял решение, что нужно идти дальше, − сказал Петров, отвечая на вопрос модератора дискуссии. − Новый ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ будет без меня!». Актер отметил, что снимается в образе своего героя уже пять лет и решил, что пора остановиться. Продюсеры проекта будут делать ставку на героя Сергея Бурунова.

Релиз комедии ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 намечен на 12 декабря 2019 года. У ленты уже появился первый промо-ролик, в котором действительно есть Сергей Бурунов, но нет Александра Петрова.

Кроме того, Петров сообщил, что подписал двухгодичный контракт с кинокомпаниями Art Pictures и «Водород» и теперь какое-то время он будет сниматься лишь в проектах этих студий. Ближайшие релизы Art Pictures и «Водорода» − ВТОРЖЕНИЕ и ЛЕД 2. Распространяются ли контрактные обязательства актера на сериальную продукцию не уточнялось.

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14.07.2019 Автор: Артур Чачелов