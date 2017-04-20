В России заработал бесплатный онлайн-кинотеатр авторского кино

Авторское кино стало доступнее российским пользователям Интернета. В Сети запустилась онлайн-платформа «Пилигрим» (www.piligrim.fund), агрегирующая соответствующий контент и предлагающая ознакомиться с ним совершенно бесплатно, а также финансово поддержать создателей фильмов. Все предлагаемые зрителю работы представлены здесь абсолютно легально.

Фактически, «Пилигрим» открывает в России новую форму онлайн-дистрибуции, где зрители сами решают, кому и сколько им заплатить, исходя лишь из качества фильмов. Авторы могут разместить на платформе свои фильмы, заполнив заявку на сайте. Каждая картина проходит кураторский отбор.

На платформе собрана широкая подборка российского авторского кино за последние годы: короткий и полный метр; игровые и документальные картины; анимация. Среди режиссеров, представленных на Пилигриме: Николай Хомерики, Иван И. Твердовский, Бакур Бакурадзе, Владимир Мирзоев, Роман Либеров, Оксана Карас, Антон Бильжо, Павел Руминов, Михаил Местецкий, Нигина Сайфуллаева, Владимир Бек, Елена Демидова, Аксинья Гог, Леонид Шмельков, Елена Ласкари и другие.

20.04.2017 Автор: Артур Чачелов