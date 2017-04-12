Роскомнадзор взялся за пиратки «Времени первых»

Роскомнадзор начал активную работу по пресечению распространения нелегальных копий фильма ВРЕМЯ ПЕРВЫХ в Интернете. За размещение ссылок и видеофайлов с пиратской копией картины был ограничен доступ к 547 URL-адресам. «В адрес провайдеров хостинга и владельцев Интернет-ресурсов были направлены уведомления о необходимости удалить противоправный контент», – говорится в сообщении организации.

Подобная работа приносит свои плоды: ведомство сообщает точные цифры. В настоящее время пиратские копии фильма удалены с 486 Интернет-ресурсов, а на 51-м – ожидают удаления. Кроме того, в связи «с неудалением противоправной информации» было заблокировано 10 сайтов.

12.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс