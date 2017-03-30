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Кинематографисты предложили блокировать пиратский контент без санкции суда

Минкультуры работает над соответствующими поправками к закону

Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Леонид Верещагин, Сергей Мелькумов, Игорь Толстунов, Анатолий Максимов и Ренат Давлетьяров попросили министра культуры Владимира Мединского упростить процедуру блокировки пиратского контента в Интернете. Кинематографисты предложили проработать дополнительные меры защиты правообладателей национальных фильмов и внести поправки в законопроект о блокировке «зеркал». Его первое чтение прошло в Госдуме 17 марта.

Деятели кино написали письмо в Минкультуры, в котором настаивают на возможности блокировке контента без обращения в суд. При этом, как оказалось, в ведомстве уже разработано подобное предложение, прописывающее механизм упрощенной блокировки пиратских копий российского контента. Автор, обнаруживший нарушение своих прав, должен будет написать заявление в Минкультуры, а оно в течение дня отправить в Роскомнадзор требование о блокировке страницы с фильмом. Последний тут же, без суда, уведомит операторов связи о странице сайта с фильмом, а поисковикам запретит давать ссылки на ее адрес. Таким образом, минимальный срок удаления пиратского контента сокращается до двух дней.

Согласно проекту, если сайт будет не согласен с претензиями, он сможет оспорить их в течение десяти суток.

30.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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