VIII Питчинг Дебютантов назвал победителей

27-28 февраля 2017 года в Москве состоялся VIII Питчинг Дебютантов, организованный Союзом кинематографистов России, Молодежным центром Союза кинематографистов России и «Национальнымй фондом поддержки правообладателей». В каждой из заявленных секций – «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Полнометражное игровое кино» и «Телесериалы» – состоялись презентации семи новых проектов. Экспертные советы определили среди них победителей.

Лучшим документальным проектом единодушно назвали фильм Максима Арбугаева БОЙ о подготовке Паралимпийской сборной России по футболу тотально слепых к Чемпионату Европы. Кроме того, техническую поддержку от компаний CANON и «Кинозавод», а также право показа фильма на телеканале «24_DOC» получил проект Ирины Власовой и Романа Бобылева ВСЛЕД ЗА СОЛНЦЕМ. Первым среди короткометражек стал проект Веры Водынски «Девушка с косой».

Экспертная комиссия по телесериалам (в нее вошли Игорь Мишин, Ольга Шенторович («Среда»), Владислав Рубин («ТВ-3»), Мария Варденга («Гамма продакшн»), Константин Майер («Good story media»), Анна Смольнякова (кинокомпания «КИТ») и другие) отдала первое место историческому триллеру Надежды Карповой «Петербург. Кровь и кружева». Эта же лента завоевала приз от Союза кинематографистов России, а также редакторскую поддержку от телеканала ТВ-3. Эксперты также отметили сериал «Дело» Николая Рядова. Он получил денежный приз от Art Pictures Studio, поддержку студии «КИТ» и приглашение сотрудничать от кинокомпании «Гамма». Приз от кинокомпании «Good Story Media» и редакторский и продюсерский разбор от ТВ-3 получила антиутопия «Уходя, зажгите свет» Галины Курочкиной, Анатолия Тюрина и Марии Шило. Сами авторы определяют жанр своего проекта, как черную комедию.

В категории «Полнометражное игровое кино» в экспертную комиссию входили Олег Иванов, продюсеры Илья Бачурин, Гевонд Андреасян, Михаил Чурбанов, Наталья Иванова, Катя Филиппова, Сергей Зернов, Алексей Петрухин, Андрей Кутуза. Первое место по итогам голосования здесь завоевал проект Ольги Городецкой и Марии Кабановой ТВАРЬ – триллер о мистическом существе, мимикрирующем под самых дорогих нам людей, которые уже умерли. Проект произвел настолько сильное впесатление, что студия Горького, «Русская фильм группа», компания «Большое кино» и «Свердловская киностудия» выразили желание сотрудничать с его авторами.

Продюсерскую разработку от компании «Atlantik Film» и техническую поддержку от «Свердловской киностудии» получил проект подростковой драмы ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ по сценарию Марии Тумовой. 3-е место поделили фильм-катастрофа КОЛЬСКАЯ Елены Носиковой и вдохновленная фильмом 1+1 комедия НА ТОТ СВЕТ Татьяны Астаповой.

Следующий конкурс проектов делютантов пройдет в рамках Российских программ ММКФ в конце июня, а прием заявок будет объявлен уже в марте.

02.03.2017 Автор: Артур Чачелов