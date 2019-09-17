НМГ и «СТС Медиа» запускают творческий конкурс «Питч Лаб»

«Национальная Медиа Группа» и «СТС Медиа» объявили о начале сбора заявок на творческий конкурс «Питч Лаб». Основная задача проекта – предоставить молодым талантам возможность реализовать свои идеи на площадках холдинга. К участию в конкурсе приглашаются не только опытные авторы, но прежде всего авторы-дебютанты без фильмографии. При этом работы участников не обязаны соответствовать форматам телеканалов НМГ и «СТС Медиа». «Питч Лаб» проводится для сбора новых, оригинальных идей, ранее не реализованных на экранах.

Прием заявок будет осуществляться с 16 сентября по 13 октября. Участники проекта смогут проявить себя в следующих категориях: «Игровой сериал», «Полнометражный фильм», «Анимация», «Шоу» и «Цифровые форматы». Отбор лучших работ пройдет в два этапа – экспертный совет определит шортлист финалистов, затем члены жюри выберут победителей. Лучшие работы авторов будут реализованы в эфире телеканалов НМГ, а также на цифровых платформах холдинга.

«Питч Лаб» проводится во второй раз. В прошлом году на питчинг было прислано более 2000 заявок, а в самом конкурсе приняли участие начинающие и профессиональные сценаристы из 25 стран мира – помимо России это страны бывшего СССР, Великобритания, Германия, Израиль, Кипр, США, а также Китай, ОАЭ, Польша, Франция, Швейцария, Венгрия и Камбоджа. В целом география конкурса прошлого года включает 205 городов и 3 поселка в 25 странах мира. Проекты победителей питчинга ушли в разработку и вскоре некоторые из них будут представлены зрителям.

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17.09.2019 Автор: Артур Чачелов