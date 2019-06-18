Минкультуры проведет питчинги авторского и детского кино 19 и 20 июня

Очная защита полнометражных художественных кинопроектов, претендующих на получение господдержки производства по линии Министерства культуры, назначена на 19 и 20 июня. Питчинги пройдут в Большом зале коллегии на 1-м этаже здания ведомства по адресу: Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 7.

Списки претендентов на получение субсидий в 2019 году сформированы Экспертными советами Министерства. 19 июня к защите будут допущены 47 картин авторского или экспериментального характера. 20 июня перед экспертами предстанут 25 проектов детских фильмов.

Проекты смогут получить до 60 млн рублей, все средства, выделяемые напрямую по линии Минкультуры − безвозвратные.

Экспертным советом по авторскому и экспериментальному кино к защите 19 июня 2019 г. допущены следующие проекты:

№ Рег.№ Время защиты Наименование организации Название проекта 1 1 10-00 ООО «Студия «28 Панфиловцев» ЛИТВЯК 2 2 10-08 ООО Кинокомпания «Магнум» ТРОЕ 3 3 10-16 ООО «Лаборатория Кино» ВОЙНА И МУЗЫКА 4 10 10-24 ООО «Фреш Фильм» ПАПЫ 5 11 10-32 ООО «КароПродакшн» БОЖИЙ КАМЕНЬ 6 27 10-40 ООО «Глосс фильм» ВИШНЕВЫЙ САД 7 74 10-48 ООО Кинокомпания «Инвада Фильм» ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 8 92 10-56 ООО «КПС» ЩАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО 9 198 11-04 ООО «Русское кино» БОДИБИЛДЕР 10 147 11-12 ООО «Арк Пикчерс» БИОМЕХАНИКА МЕЙЕРХОЛЬДА 11 149 11-20 ООО «Кинокомпания Вега» ГРЕХ 12 172 11-28 ООО «Секонд флоор» БЕЛЫЙ КИТ 13 181 11-36 ООО «Русское Возрождение» НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ 14 184 11-44 ООО «ХитФильм Продакшн» БАЛЛАДА ОБ ИСТРЕБИТЕЛЕ 15 16 11-52 ООО «Кинокомпания «ИЛЛЮЗИЯ» РОДИТЕЛЬ 16 20 12-00 ООО «58,5 ПРОДАКШН» СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА 17 30 12-08 ООО Киностудия «Сентябрь» 18+ 18 31 12-16 ООО «РК МЕДИА» СЕРДЦЕ, И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 19 32 12-24 ООО «Кинокомпания «Красная звезда» ДАЙ ГАЗУ! 20 34 12-32 ООО Студия «СЛОН» ВОЛНЫ 21 40 12-40 ООО «Фонд национального фильма «Патриот» ОГОНЬ ДЕЛЕКИХ ЛЮДЕЙ 22 42 12-48 ООО «Републик» НОВОЕ ЧУДО 23 61 12-56 ЗАО «Мотор фильм студия» ЕВРЕЙ 24 65 13-04 ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО» ДЖОНДЖОЛИ 25 68 13-12 ООО «Продюсерская компания «Слово» НИКТО 26 79 13-20 ООО «Кинофест» ГДЕ НАС НЕТ 27 87 13-28 ООО «План 9» ЛЮБОВЬ 28 95 13-36 ООО «Друг Друга» СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 29 96 13-44 ООО «Кинопрограмма«XXI век» ФЛЭШМОБ 30 157 13-52 ООО «Киностудия «Сагиттариус-Д» ГАРДЕМАРИНЫ V 31 99 14-00 ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» МАРИЯ 32 110 14-08 ООО «Ол Медиа Компани» ЧАО 33 112 14-16 ООО «Вайс Филмс» УВОЛИТЬ ЖОРУ 34 115 14-24 ООО «Хайп Фильм» ДОРОГА 35 122 14-32 ООО «Кинокомпания СТВ» ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ 36 127 14-40- ООО «Студия «Елена» СУДЬБА ДИВЕРСАНТА 37 129 14-48 ООО «Вива Фильмз» УРОКИ МУЗЫКИ 38 137 14-56 ООО Кинокомпания «САГа» КСЕНИЯ 39 138 15-04 ООО Кинокомпания «САГа» БЕЗ ОГЛЯДКИ 40 170 15-12 ООО «Марс Медиа Энтертейнмент» МЕЖСЕЗОНЬЕ 41 178 15-20 ООО «ССБ КИНО» ОДНА 42 179 15-28 АО «ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького» ЧУЖИМИ ГЛАЗАМИ 43 195 15-36 ООО «Фабрика Арт Кино» НАСТЯ 44 180 15-44 ООО «Русское Возрождение» САША 45 183 15-52 ООО «Революция Фильм» ОГОНЬ 46 187 16-00 ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ» 8 МАРТА 47 199 16-08 ООО «РУССКИЙ СЕВЕР» СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8

Экспертным советом по игровому кино для детей к защите 20 июня 2019 г. допущены следующие проекты:

№ Рег.№ Время защиты Наименование организации Название проекта 1 50 10-00 ООО «Студия РЕД КАРПЕТ» СИНЕЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД 2 90 10-08 ООО Киностудия КИТ ДРОН КОСПЛЕЙ 3 6 10-16 ООО Киностудия «Рифей» ЛЕДЯНАЯ ИСТОРИЯ 4 146 10-24 ООО «Арк Пикчерс» ГЕРОИ ГЕРЫ 5 12 10-32 ООО «КароПродакшн» НАХИМОВЦЫ 6 63 10-40 ООО «Центр Визуальных Искусств» ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 7 72 10-48 ООО «Студия ГРИНСИТИ» МУЖИЧКИ НАШИ 8 76 10-56 ООО «АРТЛАЙТ» СЮРПРИЗ 9 26 11-04 ООО «Ералаш» ЕРАЛАШ 10 91 11-12 ООО «КПС» НОВЕНЬКИЙ 11 132 11-20 ООО «ССБ Кино» ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 12 150 11-28 ООО «Кинокомпания Вега» ПОДАРОК ФЕИ 13 167 11-36 ООО «2Д Целлулоид» ВНЕКЛАССНЫЕ ЧТЕНИЯ 14 97 11-44 ООО «Кинопрограмма «XXI век» СЫН 15 104 11-52 ООО Спутник Восток Продакшн РЕКА 16 118 12-00 ООО «СМАРТ ФИЛЬМ» ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА 17 164 12-08 ООО «Санрайз Пикчерс» БОСОНОГИЙ ГАРНИЗОН 18 152 12-16 ООО «СПЕКТРУМ» БРОСОК 19 38 12-24 ООО «Синема Концепт Продакшн» ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ 20 49 12-32 ООО «Окапи Продакшн» МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ! 21 60 12-40 ЗАО «Мотор фильм студия» МАРУСЯ 22 71 12-48 ООО «Вита Актива Продакшн» АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ 23 191 12-56 ООО «Кинокомпания «Ракурс» ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО 24 194 13-04 ООО «Кинокомпания Студия IV» ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ 25 196 13-12 ООО «Мастерская Павла Лунгина» ВАСИЛИСА

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18.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ