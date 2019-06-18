Новости


Минкультуры проведет питчинги авторского и детского кино 19 и 20 июня

К защите допущено 72 проекта

Очная защита полнометражных художественных кинопроектов, претендующих на получение господдержки производства по линии Министерства культуры, назначена на 19 и 20 июня. Питчинги пройдут в Большом зале коллегии на 1-м этаже здания ведомства по адресу: Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 7. 

Списки претендентов на получение субсидий в 2019 году сформированы Экспертными советами Министерства. 19 июня к защите будут допущены 47 картин авторского или экспериментального характера. 20 июня перед экспертами предстанут 25 проектов детских фильмов.

Проекты смогут получить до 60 млн рублей, все средства, выделяемые напрямую по линии Минкультуры − безвозвратные.  

Экспертным советом по авторскому и экспериментальному кино к защите 19 июня 2019 г. допущены следующие проекты:

Рег.№

Время

защиты

Наименование организации

Название проекта

1

1

10-00

ООО «Студия «28 Панфиловцев»

ЛИТВЯК

2

2

10-08

ООО Кинокомпания «Магнум»

ТРОЕ

3

3

10-16

ООО «Лаборатория Кино»

ВОЙНА И МУЗЫКА

4

10

10-24

ООО «Фреш Фильм»

ПАПЫ

5

11

10-32

ООО «КароПродакшн»

БОЖИЙ КАМЕНЬ

6

27

10-40

ООО «Глосс фильм»

ВИШНЕВЫЙ САД

7

74

10-48

ООО Кинокомпания

«Инвада Фильм»

ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

8

92

10-56

ООО «КПС»

ЩАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО

9

198

11-04

ООО «Русское кино»

БОДИБИЛДЕР

10

147

11-12

ООО «Арк Пикчерс»

БИОМЕХАНИКА МЕЙЕРХОЛЬДА

11

149

11-20

ООО «Кинокомпания Вега»

ГРЕХ

12

172

11-28

ООО «Секонд флоор»

БЕЛЫЙ КИТ

13

181

11-36

ООО «Русское Возрождение»

НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ

14

184

11-44

ООО «ХитФильм Продакшн»

БАЛЛАДА ОБ ИСТРЕБИТЕЛЕ

15

16

11-52

ООО «Кинокомпания «ИЛЛЮЗИЯ»

РОДИТЕЛЬ

16

20

12-00

ООО «58,5 ПРОДАКШН»

СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА

17

30

12-08

ООО Киностудия «Сентябрь»

18+

18

31

12-16

ООО «РК МЕДИА»

СЕРДЦЕ, И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

19

32

12-24

ООО «Кинокомпания «Красная звезда»

ДАЙ ГАЗУ!

20

34

12-32

ООО Студия «СЛОН»

ВОЛНЫ

21

40

12-40

ООО «Фонд национального фильма «Патриот»

ОГОНЬ ДЕЛЕКИХ ЛЮДЕЙ

22

42

12-48

ООО «Републик»

НОВОЕ ЧУДО

23

61

12-56

ЗАО «Мотор фильм студия»

ЕВРЕЙ

24

65

13-04

ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»

ДЖОНДЖОЛИ

25

68

13-12

ООО «Продюсерская компания «Слово»

НИКТО

26

79

13-20

ООО «Кинофест»

ГДЕ НАС НЕТ

27

87

13-28

ООО «План 9»

ЛЮБОВЬ

28

95

13-36

ООО «Друг Друга»

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

29

96

13-44

ООО «Кинопрограмма«XXI век»

ФЛЭШМОБ

30

157

13-52

ООО «Киностудия «Сагиттариус-Д»

ГАРДЕМАРИНЫ V

31

99

14-00

ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»

МАРИЯ

32

110

14-08

ООО «Ол Медиа Компани»

ЧАО

33

112

14-16

ООО «Вайс Филмс»

УВОЛИТЬ ЖОРУ

34

115

14-24

ООО «Хайп Фильм»

ДОРОГА

35

122

14-32

ООО «Кинокомпания СТВ»

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

36

127

14-40-

ООО «Студия «Елена»

СУДЬБА ДИВЕРСАНТА

37

129

14-48

ООО «Вива Фильмз»

УРОКИ МУЗЫКИ

38

137

14-56

ООО Кинокомпания «САГа»

КСЕНИЯ

39

138

15-04

ООО Кинокомпания «САГа»

БЕЗ ОГЛЯДКИ

40

170

15-12

ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»

МЕЖСЕЗОНЬЕ

41

178

15-20

ООО «ССБ КИНО»

ОДНА

42

179

15-28

АО «ТПО «Центральная киностудия детских и

юношеских фильмов им. М.Горького»

ЧУЖИМИ ГЛАЗАМИ

43

195

15-36

ООО «Фабрика Арт Кино»

НАСТЯ

44

180

15-44

ООО «Русское Возрождение»

САША

45

183

15-52

ООО «Революция Фильм»

ОГОНЬ

46

187

16-00

ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»

8 МАРТА

47

199

16-08

ООО «РУССКИЙ СЕВЕР»

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8

 

Экспертным советом по игровому кино для детей к защите 20 июня 2019 г. допущены следующие проекты:

Рег.№

Время

защиты

Наименование организации

Название проекта

1

50

10-00

ООО «Студия РЕД КАРПЕТ»

СИНЕЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД

2

90

10-08

ООО Киностудия КИТ

ДРОН КОСПЛЕЙ

3

6

10-16

ООО Киностудия «Рифей»

ЛЕДЯНАЯ ИСТОРИЯ

4

146

10-24

ООО «Арк Пикчерс»

ГЕРОИ ГЕРЫ

5

12

10-32

ООО «КароПродакшн»

НАХИМОВЦЫ

6

63

10-40

ООО «Центр Визуальных Искусств»

ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА

7

72

10-48

ООО «Студия ГРИНСИТИ»

МУЖИЧКИ НАШИ

8

76

10-56

ООО «АРТЛАЙТ»

СЮРПРИЗ

9

26

11-04

ООО «Ералаш»

ЕРАЛАШ

10

91

11-12

ООО «КПС»

НОВЕНЬКИЙ

11

132

11-20

ООО «ССБ Кино»

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

12

150

11-28

ООО «Кинокомпания Вега»

ПОДАРОК ФЕИ

13

167

11-36

ООО «2Д Целлулоид»

ВНЕКЛАССНЫЕ ЧТЕНИЯ

14

97

11-44

ООО «Кинопрограмма «XXI век»

СЫН

15

104

11-52

ООО Спутник Восток Продакшн

РЕКА

16

118

12-00

ООО «СМАРТ ФИЛЬМ»

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

17

164

12-08

ООО «Санрайз Пикчерс»

БОСОНОГИЙ ГАРНИЗОН

18

152

12-16

ООО «СПЕКТРУМ»

БРОСОК

19

38

12-24

ООО «Синема Концепт Продакшн»

ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ

20

49

12-32

ООО «Окапи Продакшн»

МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ!

21

60

12-40

ЗАО «Мотор фильм студия»

МАРУСЯ

22

71

12-48

ООО «Вита Актива Продакшн»

АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ

23

191

12-56

ООО «Кинокомпания «Ракурс»

ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО

24

194

13-04

ООО «Кинокомпания Студия IV»

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

25

196

13-12

ООО «Мастерская Павла Лунгина»

ВАСИЛИСА

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

18.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

Новости по теме:

Минкультуры призвало регионы активнее вводить систему рибейтов

Минкультуры назвало проекты, не прошедшие отбор для получения господдержки

Владимир Мединский и Александр Невский обсудили продвижение российского кино за рубежом

В Минкультуры прошел питчинг документальных проектов

Минкультуры проведет питчинг документальных проектов для господдержки


Самое читаемое

К команде дистрибьютора присоединился Дмитрий Большаков

Кадровые изменения в «Централ Партнершип»

Подробнее
Онлайн-кинотеатр уже заключил контракт на производство девяти проектов

Okko вложится в веб-сериалы

Подробнее
Лента получила очень хорошие отзывы от местных зрителей

В Китае неплохо стартовал фильм «Движение вверх»

Подробнее
«Люди в черном» сменяют «Людей Икс»

Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 июня

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 