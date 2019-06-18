Минкультуры проведет питчинги авторского и детского кино 19 и 20 июня

Очная защита полнометражных художественных кинопроектов, претендующих на получение господдержки производства по линии Министерства культуры, назначена на 19 и 20 июня. Питчинги пройдут в Большом зале коллегии на 1-м этаже здания ведомства по адресу: Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 7.
Списки претендентов на получение субсидий в 2019 году сформированы Экспертными советами Министерства. 19 июня к защите будут допущены 47 картин авторского или экспериментального характера. 20 июня перед экспертами предстанут 25 проектов детских фильмов.
Проекты смогут получить до 60 млн рублей, все средства, выделяемые напрямую по линии Минкультуры − безвозвратные.
Экспертным советом по авторскому и экспериментальному кино к защите 19 июня 2019 г. допущены следующие проекты:
|
№
|
Рег.№
|
Время
защиты
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
1
|
1
|
10-00
|
ООО «Студия «28 Панфиловцев»
|
ЛИТВЯК
|
2
|
2
|
10-08
|
ООО Кинокомпания «Магнум»
|
ТРОЕ
|
3
|
3
|
10-16
|
ООО «Лаборатория Кино»
|
ВОЙНА И МУЗЫКА
|
4
|
10
|
10-24
|
ООО «Фреш Фильм»
|
ПАПЫ
|
5
|
11
|
10-32
|
ООО «КароПродакшн»
|
БОЖИЙ КАМЕНЬ
|
6
|
27
|
10-40
|
ООО «Глосс фильм»
|
ВИШНЕВЫЙ САД
|
7
|
74
|
10-48
|
ООО Кинокомпания
«Инвада Фильм»
|
ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
|
8
|
92
|
10-56
|
ООО «КПС»
|
ЩАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО
|
9
|
198
|
11-04
|
ООО «Русское кино»
|
БОДИБИЛДЕР
|
10
|
147
|
11-12
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
БИОМЕХАНИКА МЕЙЕРХОЛЬДА
|
11
|
149
|
11-20
|
ООО «Кинокомпания Вега»
|
ГРЕХ
|
12
|
172
|
11-28
|
ООО «Секонд флоор»
|
БЕЛЫЙ КИТ
|
13
|
181
|
11-36
|
ООО «Русское Возрождение»
|
НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ
|
14
|
184
|
11-44
|
ООО «ХитФильм Продакшн»
|
БАЛЛАДА ОБ ИСТРЕБИТЕЛЕ
|
15
|
16
|
11-52
|
ООО «Кинокомпания «ИЛЛЮЗИЯ»
|
РОДИТЕЛЬ
|
16
|
20
|
12-00
|
ООО «58,5 ПРОДАКШН»
|
СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА
|
17
|
30
|
12-08
|
ООО Киностудия «Сентябрь»
|
18+
|
18
|
31
|
12-16
|
ООО «РК МЕДИА»
|
СЕРДЦЕ, И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
|
19
|
32
|
12-24
|
ООО «Кинокомпания «Красная звезда»
|
ДАЙ ГАЗУ!
|
20
|
34
|
12-32
|
ООО Студия «СЛОН»
|
ВОЛНЫ
|
21
|
40
|
12-40
|
ООО «Фонд национального фильма «Патриот»
|
ОГОНЬ ДЕЛЕКИХ ЛЮДЕЙ
|
22
|
42
|
12-48
|
ООО «Републик»
|
НОВОЕ ЧУДО
|
23
|
61
|
12-56
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
ЕВРЕЙ
|
24
|
65
|
13-04
|
ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
|
ДЖОНДЖОЛИ
|
25
|
68
|
13-12
|
ООО «Продюсерская компания «Слово»
|
НИКТО
|
26
|
79
|
13-20
|
ООО «Кинофест»
|
ГДЕ НАС НЕТ
|
27
|
87
|
13-28
|
ООО «План 9»
|
ЛЮБОВЬ
|
28
|
95
|
13-36
|
ООО «Друг Друга»
|
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
|
29
|
96
|
13-44
|
ООО «Кинопрограмма«XXI век»
|
ФЛЭШМОБ
|
30
|
157
|
13-52
|
ООО «Киностудия «Сагиттариус-Д»
|
ГАРДЕМАРИНЫ V
|
31
|
99
|
14-00
|
ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»
|
МАРИЯ
|
32
|
110
|
14-08
|
ООО «Ол Медиа Компани»
|
ЧАО
|
33
|
112
|
14-16
|
ООО «Вайс Филмс»
|
УВОЛИТЬ ЖОРУ
|
34
|
115
|
14-24
|
ООО «Хайп Фильм»
|
ДОРОГА
|
35
|
122
|
14-32
|
ООО «Кинокомпания СТВ»
|
ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ
|
36
|
127
|
14-40-
|
ООО «Студия «Елена»
|
СУДЬБА ДИВЕРСАНТА
|
37
|
129
|
14-48
|
ООО «Вива Фильмз»
|
УРОКИ МУЗЫКИ
|
38
|
137
|
14-56
|
ООО Кинокомпания «САГа»
|
КСЕНИЯ
|
39
|
138
|
15-04
|
ООО Кинокомпания «САГа»
|
БЕЗ ОГЛЯДКИ
|
40
|
170
|
15-12
|
ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»
|
МЕЖСЕЗОНЬЕ
|
41
|
178
|
15-20
|
ООО «ССБ КИНО»
|
ОДНА
|
42
|
179
|
15-28
|
АО «ТПО «Центральная киностудия детских и
юношеских фильмов им. М.Горького»
|
ЧУЖИМИ ГЛАЗАМИ
|
43
|
195
|
15-36
|
ООО «Фабрика Арт Кино»
|
НАСТЯ
|
44
|
180
|
15-44
|
ООО «Русское Возрождение»
|
САША
|
45
|
183
|
15-52
|
ООО «Революция Фильм»
|
ОГОНЬ
|
46
|
187
|
16-00
|
ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»
|
8 МАРТА
|
47
|
199
|
16-08
|
ООО «РУССКИЙ СЕВЕР»
|
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8
Экспертным советом по игровому кино для детей к защите 20 июня 2019 г. допущены следующие проекты:
|
№
|
Рег.№
|
Время
защиты
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
1
|
50
|
10-00
|
ООО «Студия РЕД КАРПЕТ»
|
СИНЕЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД
|
2
|
90
|
10-08
|
ООО Киностудия КИТ
|
ДРОН КОСПЛЕЙ
|
3
|
6
|
10-16
|
ООО Киностудия «Рифей»
|
ЛЕДЯНАЯ ИСТОРИЯ
|
4
|
146
|
10-24
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
ГЕРОИ ГЕРЫ
|
5
|
12
|
10-32
|
ООО «КароПродакшн»
|
НАХИМОВЦЫ
|
6
|
63
|
10-40
|
ООО «Центр Визуальных Искусств»
|
ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА
|
7
|
72
|
10-48
|
ООО «Студия ГРИНСИТИ»
|
МУЖИЧКИ НАШИ
|
8
|
76
|
10-56
|
ООО «АРТЛАЙТ»
|
СЮРПРИЗ
|
9
|
26
|
11-04
|
ООО «Ералаш»
|
ЕРАЛАШ
|
10
|
91
|
11-12
|
ООО «КПС»
|
НОВЕНЬКИЙ
|
11
|
132
|
11-20
|
ООО «ССБ Кино»
|
ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
|
12
|
150
|
11-28
|
ООО «Кинокомпания Вега»
|
ПОДАРОК ФЕИ
|
13
|
167
|
11-36
|
ООО «2Д Целлулоид»
|
ВНЕКЛАССНЫЕ ЧТЕНИЯ
|
14
|
97
|
11-44
|
ООО «Кинопрограмма «XXI век»
|
СЫН
|
15
|
104
|
11-52
|
ООО Спутник Восток Продакшн
|
РЕКА
|
16
|
118
|
12-00
|
ООО «СМАРТ ФИЛЬМ»
|
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
|
17
|
164
|
12-08
|
ООО «Санрайз Пикчерс»
|
БОСОНОГИЙ ГАРНИЗОН
|
18
|
152
|
12-16
|
ООО «СПЕКТРУМ»
|
БРОСОК
|
19
|
38
|
12-24
|
ООО «Синема Концепт Продакшн»
|
ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ
|
20
|
49
|
12-32
|
ООО «Окапи Продакшн»
|
МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ!
|
21
|
60
|
12-40
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
МАРУСЯ
|
22
|
71
|
12-48
|
ООО «Вита Актива Продакшн»
|
АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ
|
23
|
191
|
12-56
|
ООО «Кинокомпания «Ракурс»
|
ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО
|
24
|
194
|
13-04
|
ООО «Кинокомпания Студия IV»
|
ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ
|
25
|
196
|
13-12
|
ООО «Мастерская Павла Лунгина»
|
ВАСИЛИСА
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18.06.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
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