В Карелии подвели итоги Питчинга Дебютантов

7-8 июня 2019 года в Петрозаводске в рамках Международного Кинофорума «Северное кино» (INFF 2019) и Всероссийского Питчинга Дебютантов прошел I Карельский питчинг кинопроектов. Организаторы конкурса: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Республики Карелия, Союза кинематографистов Республики Карелии, Петрозаводского государственного университета, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon.

На защите было представлено 11 проектов, которые были выбраны из 66 проектов. 3 документальных проекта, в целом, были связаны с тематикой дома. Так, проект «Дом. Парадокс себестоимости» автора сценария и режиссера Анны Рудиковой посвящен исследованию понятия «дом» через истории людей. Проект «Карелия. Дома и люди» Владимира Рудака расскажет о людях, которые живут в аутентичных карельских домах.История «Север на двоих» автора сценария Натальи Плеканчук и режиссера Анны Базегской посвящена двум супругам, которые ведут хозяйство в далекой карельской деревне.

В направлении «игровое короткометражное кино» эксперты также оценивали 3 проекта. История «Гора» автора сценария Марии Тович является экранизацией ее рассказа, посвященного сложному выбору, с которым сталкивается карельский подросток. Проект сценариста Елизаветы Тихоновой и режиссера Марии Шульгиной «Спасибо» в комедийной форме расскажет о серьезных вещах – трансплантации костного мозга и донорстве. «Старая песня» режиссера Елена Чач – экранизация рассказа Константина Паустовского о бродяге, хранящего память о песнях, написанных самим Пушкиным. Действие происходит в 1937-м году.

В направлении «игровое полнометражное кино» было представлено 5 проектов. Романтическая комедия ЛЕТНИЕ НОЧИ С ТОБОЙ Эвелины Барсегян рассказывает о девушке, переехавшей из Петрозаводска в Санкт-Петербург, и которая пытается найти себя на новом месте и в новых обстоятельствах. Авторы проекта МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ Андрей Сальников и Павел Чиж представили исторический хоррор, рассказывающий о таинственном поселении в Карелии. Мистическая история Дмитрия Тархова ПОГРУЖЕНИЕ, основанная на славянской мифологии, посвящена теме взаимоотношений двух молодых супругов, оказавшихся в карельских лесах. Проект Юлии Погребняк САМПО − трогательная история про мальчика, защищающего от жителей деревни, найденного ими в лесу ворона. Проект ЭХО − экранизация пьесы известного карельского драматруга Сеппо Кантерво. История рассказывает о взаимоотношениях финнов и пленных русских во время финско-русской войны.

В состав Экспертного совета вошли: декан факультета экранных искусств СпбГиТ Павел Данилов; доцент кафедры продюсирования кино и телевидения СпбГиТ Надежда Сабельникова (Сопредседатели); исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, редактор кинокомпании СТВ Анна Андрушевич; режиссер и продюсер Илья Шерстобитов; менеджер по развитию бизнеса профессионального видео «Canon» Евгений Субочев; представители киноагентства Max Тамара Богданова и Марина Наумова; декан факультета экранных искусств СпбГиТ Павел Данилов; основатель студии «Карелфильм» Иван Кульнев; представитель дирекции международного Баренц экологического кинофестиваля «БЭФФ» Анна Рыбалова; исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов Спб Павел Перегудов.

Победителем питчинга признан проект «Спасибо». Он получил денежный приз 500 000 рублей и был признан «Лучшим короткометражным проектом», что гарантирует поддержку в съемках и продвижении от экспертов, а также техническую поддержку от компании Canon. До этого авторы проекта сняли фильм «Огонь», который получил приз за лучший сценарий на фестивале короткометражного кино «Короче».

Проект «Карелия. Дома и люди» назван «Лучшим документальным проектом». Он получил рекомендацию от Молодежного центра Союза кинематографистов для участия в форуме Таврида.

Лучшим полнометражным проектом назван фильм ЭХО. Его ждет консультационная поддержка от агентства Max и поддержка от «Баренц экологический фильм фестиваль» по поиску продюсера для копродукции и участию в кинопитчинге. Поддержку также получат проекты ЛЕТНИЕ НОЧИ С ТОБОЙ и МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ. Проект ПОГРУЖЕНИЕ, помимо прочего, получит поддержку от продюсера Ильи Шерстобитова и скрипт-докторинг от компании СТВ

Следующий Питчинг пройдет в Ставрополе, в ближайшие 2 месяца мероприятия Молодежного центра Союза кинематографистов пройдут также в Томске, Бурятии, Нижнем Новгороде и Барнауле.

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10.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Молодежный центр Союза кинематографистов РФ