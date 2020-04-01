Всероссийский питчинг дебютантов в Казани пройдет в онлайн-формате

2 и 3 апреля 2020 года в рамках Всероссийского питчинга дебютантов и IX Образовательного форума «Время кино» состоится Казанский питчинг кинопроектов. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией питчинг и образовательная программа впервые пройдет в онлайн-формате. Прямая трансляция будет доступна для всех желающих на платформе Zoom (https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html) с 10 часов утра по московскому времени.

Общий призовой фонд питчинга – 2,5 миллиона рублей. На него было прислано более 65 заявок, из них 15 проектов были отобраны в шорт-лист. Результаты конкурса будут объявлены 3 апреля.

В экспертный совет питчинга войдут: режиссер, сценарист Александр Митта, главный редактор компании «СТВ» Александр Архипов, ведущий советник отдела стратегического планирования и прогнозирования Министерства культуры Республики Татарстан Лия Гильмутдинова, сценарный агент агентства «Стардаст» Елена Зуева, генеральный директор Versus Pictures Екатерина Кононенко,генеральный продюсер компании «Новые люди» Наталья Мокрицкая, руководитель АНО «Дирекция «Время кино» Альбина Нафигова, менеджер по развитию бизнеса профессионального фото и видео компании Canon Евгений Субочев и исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

«Казань, являясь одним из самых активно развивающихся кинорегионов, по традиции открывает сезон региональных питчингов, − говорит Дмитрий Якунин. − В связи с пандемией коронавируса мы экспериментируем и проводим питчинг в онлайн-формате. Будем надеяться, опыт нашей московской и казанской команды окажется успешным, и данный формат заочных защит можно будет тиражировать и на другие регионы».

«Впервые в истории Казанского питчинга кинопроектов, да и Всероссийского питчинга дебютантов, мероприятия пройдут в дистанционном формате. Есть определенный азарт попробовать делать то, что мы еще не делали, но наша команда верит в то, что все пройдет продуктивно, − признается Альбина Нафигова. − Да, новый формат проведения требует больше подготовки, ежедневного контакта с участниками и экспертами, организаторами из Казани и Москвы. Тем не менее, питчинг пройдет в полноценном формате. Надеюсь, что «удаленка окажется интересным опытом и наша задача, в общем-то, помочь киношникам реализовывать свои планы независимо от предлагаемых обстоятельств».

Отметим, что главные лауреаты Казанского питчинга кинопроектов прошлого года, состоявшегося в рамках Всероссийского питчинга дебютантов, фильмы Я ПРИДУ и «Солдатская шапка» на данный момент уже сняты и находятся в стадии реализации. Первый получил поддержку от Министерства культуры Республики Татарстан и финансирование в размере 2 млн рублей, второй выиграл на запуск производства 500 000 рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов.

В рамках питчинга пройдут также мастер-классы режиссеров Александра Митты и Николая Лебедева, сценариста Андрея Золотарева, продюсера Екатерины Кононеко. Мастер-классы пройдут в онлайн-режиме на платформе Zoom. Вопросы спикерам можно задать заранее на почту pitchingmoviestart@gmail.com или во время трансляции мастер-класса.

Организаторы питчинга: Союз кинематографистов России, Отдел по молодежной политике Союза кинематографистов России, Форум «Время кино» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Республики Татарстан, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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01.04.2020 Автор: Артур Чачелов