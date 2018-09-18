На «Кино Экспо» прошел этап Всероссийского Питчинга Дебютантов

18 сентября в рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума (СПбМКФ), XX юбилейного международного форума и выставки «Кино Экспо» и Всероссийского Питчинга Дебютантов прошел этап питчинга новых кинопроектов. Победителем и обладателем главного приза – гранта в 500 тыс. рублей на разработку − стал проект ВОРСА сценариста Надежды Карповой. Это фильм ужасов, основанный на легенде народа Республики Коми о лесном духе Ворсе. Ворса в лесу похищает детей, а вместо них оставляет своих пасынков в человеческом обличье. За пределами леса юный ворса обычно быстро чахнет и умирает, но если такой ворса выживет, то станет сущим дьяволом.

«Эмоционально я где-то в космосе, – признается Надежда Карпова, – Я хочу и дальше развивать этот сценарий, поработать с профессиональными редакторами. В общем, довести историю до идеала. И надеюсь, что через несколько лет вы придете в кино на этот фильм».

Всего для участия в конкурсе было подано 150 заявок в номинации «Полнометражное игровое кино». Отборочная комиссия выбрала 9 проектов, которые и были представлены для публичной защиты. Получателя гранта определил Экспертный совет питчинга на основании протоколов голосования публичной защиты кинопроектов. Презентации оценивали Гевонд Андреасян («Большое кино»), Илья Бачурин («Клевер»), Виктор Будилов («Гамма-продакшн»), Мария Вогт («Бюллетень кинопрокатчика»), Екатерина Додонова («Киноэкспертиза»), Николай Ларионов («Марс медиа»), Эдуард Пичугин («Ленфильм»), Евгения Подобреевская («Централ партнершип»), Вадим Потапов (Фонд кино), Евгений Субочев (CANON), Руслан Татаринцев (Yellow, Black and White), Никита Трынкин (Star Media) и Сергей Сельянов («СТВ»).

Эксперты отметили новый уровень, на который вышла организация питчингов, но при этом обратили внимание на недостаточный уровень мотивации и подготовленности участников питчинга. «К сожалению, фильма без сценария не получится. Наша компания работает над каждым сценарием не менее полутора лет. Надеюсь, что молодые кинематографисты начнут серьезнее воспринимать этот главнейший инструмент в кино», − отметил Сергей Сельянов

Организатором питчинга выступил Союз кинематографистов России при поддержке Фонда Президентских грантов, Санкт-Петербургского международного Контент Форума, форума и выставки «Кино Экспо», Национального фонда поддержки правообладателей, компании CANON, Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга.

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18.09.2018 Автор: Артур Чачелов