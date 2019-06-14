В Ставрополе подвели итоги очередного Питчинга дебютантов

10-11 июня в Ставрополе в 4-й раз прошел Питчинг кинопроектов в рамках Всероссийского питчинга дебютантов и Форума творческих союзов «Белая акация». В рамках питчинга состоялись мастер-классы генерального директора компании «Киноэкспертиза» Олега Иванова, продюсера, режиссера, вице-Президента Гильдии неигрового кино Никиты Тихонова-Рау и руководителя специальных проектов компании «ЦПШ» Евгении Подобреевской. Также здесь прошли презентация «Черноморской киностудии», которую представил директор студии Александр Сотников, и кинокампуса Moviestart, который пройдет на Ставрополье с 20 по 27 июля в рамках кинофестиваля «Хрустальный Источникъ».

На питчинг было прислано 64 заявки, и 10 из них было отобрано в шорт-лист. Проекты представили авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Махачкалы, Черкесска, Краснодара, Грозного. Защиту оценивало жюри в составе Олега Иванова (Председатель), Никиты Тихонова-Рау, Евгении Подобреевской, Александра Сотникова, Валерия Баскаева, Ивана Деревянко и Дмитрия Якунина.

По итогам питчинга главный приз – 500 тыс. рублей и диплом за лучший игровой проект получил режиссер и сценарист Шамиль Агаев. Короткометражный игровой фильм «Хэллоу, Горозный» рассказывает о враче-чеченце, проживающего в Лондоне, и после долгого перерыва приезжающего в Чечню. Съемки фильма намечены на лето этого года.

Проект «Пещера Веревкина» сценариста и режиссера Василисы Юренковой стал лучшим среди неигровых фильмов. История рассказывает о спелеологах, исследующих пещеру в горах Абхазии.

«Черноморская киностудия» окажет поддержку при съемах проекту «Побег в аул» режиссера Нелли Евлоевой по сценарию Адлера Туркменова в рамках кинокампуса Moviestart на фестивале «Хрустальный источник». Автор проекта «Учитель. Тренер. Брат» Ислам Ханипаев получит рекомендательное письмо от Молодежного центра Союза кинематографистов России для участия для участия в образовательном форуме Таврида. Компания «Киноэкспертиза» окажет экспертную оценку проекту «Наследница» Евгении Юстус, для формирования инвестиционного пакета и представления инвесторам.

По окончании питчинга состоялся круглый стол по развитию регионального кино с участием министра культуры Ставропольского края Татьяны Лихачевой, первого заместителя министра культуры Ставропольского края Галины Павловой и Председателя Союза журналистов Ставропольского края Василия Балдицына. В рамках мероприятия была представлена успешная практика по развитию кино в отдельных регионах, обозначены проблемы развития кино в Ставропольском крае и было принято решение о разработке «дорожной карты» по развитию кино в регионе.

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14.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Молодежный центр Союза кинематографистов РФ