ХII Московский Питчинг Дебютантов открыл прием заявок

18–19 апреля в рамках бизнес-площадки 41-го Московского международного кинофестиваля пройдет ХII Московский Питчинг Дебютантов, организаторами которого являются Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда Президентских грантов, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon.

Питчинг представляет собой публичную презентацию и защиту кинопроектов перед Экспертным советом с целью поиска инвесторов. Основная задача питчинга – стимулирование развития российского кинематографа, открытие новых имен, презентация новых кинопроектов, знакомство кинодебютантов с ведущими российскими продюсерами.

ХII Московский Питчинг Дебютантов пройдет в 4 номинациях: «Документальное кино», «Игровое короткометражное кино», «Игровое полнометражное кино», «Телесериалы и веб-сериалы». Призовой фонд в каждой из 4 номинаций – 500 000 рублей. Денежный приз будет направлен на реализацию проекта-лауреата. В качестве приза также могут быть – продюсирование проектов, поддержка в реализации кинопроектов, прохождение практики на студиях, сертификаты от образовательных партнеров, бесплатное предоставление или скидки на различного вида услуги в области кинематографа, техническая поддержка, ценные призы и другое.

Прием заявок начинается с момента публикации регламента питчинга и заканчивается 8 февраля (включительно). Участие в питчинге бесплатное. Для участия в питчинге необходимо заполнить анкету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkol7kCjXFQao8mcnCoB8Fwnp93_oLlS0Y5fWuuIZ95epVw/viewform

«Проект «Всероссийский Питчинг Дебютантов» стремительно развивается, − говорит Дмитрий Якунин, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России. − В 2019 году он пройдет в 15 регионах России с общим призовым фондом 9 млн рублей благодаря Фонду Президентских грантов. Можно говорить, что, по сути, этот проект стал крупнейшим независимым сценарным конкурсом в России, ведь в экспертный совет входят самые крупные отечественные продюсеры, а также представители Министерства культуры РФ и Фонда кино».

Питчинг Дебютантов проводится с 2013 года. За время проведения в конкурсе приняло участие более 6 тыс. проектов студентов и выпускников ведущих творческих вузов, из них реализовано более 70.

Также в настоящее время идет прием заявок на III Питчинг кинопроектов в рамках VII Всероссийского образовательного форума «Время кино» и Всероссийского Питчинга Дебютантов-2018−2019 и на IV Башкирский питчинг кинопроектов: http://pitching.moviestart.ru/

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15.01.2019 Автор: Артур Чачелов