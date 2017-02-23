VIII Питчинг Дебютантов обнародовал шорт-листы

27-28 февраля в Москве пройдет VIII Питчинг Дебютантов, в рамках которого состоятся презентации новых проектов в секциях: «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Полнометражное игровое кино» и «Телесериалы». В Экспертный совет Питчинга войдут известные российские продюсеры, режиссеры, сценаристы, эксперты. Председателями Экспертной комиссии станут – Евгений Герасимов (короткометражное кино), Сергей Мирошниченко (документальное кино), Олег Иванов (полнометражное игровое кино), Игорь Мишин (телесериалы). В этом году Питчинг пройдет на новых площадках: «Центр документального кино» и «Кинотеатр 35ММ».

Изначально, для участия в Питчинге было прислано 854 проекта (356 – по короткому метру, 298 – по полнометражному кино, 131 – по телесериалам и 69 – по документальному кино), из них по 7 проектов в каждой номинации войдут в шорт-лист и будут представлены перед Экспертным советом Питчинга.

Номинация «Полнометражное игровое кино»:

«Бульд», Ксения Баскакова

«Выйти из группы», Мария Тумова

«Ее нельзя еще раз убивать», Алексей Камынин, Егор Никитин

«Кольская», Елена Носикова

«На тот свет», Татьяна Астапова

«Подарок с Лыжной улицы», Татьяна Ра

«Тварь», Ольга Городецкая, Мария Кабанова.

Номинация «Документальное кино»:

«Бой», Максим Арбугаев

«Вслед за Солнцем», Ирина Власова, Роман Бобылев

«Крымский мост», Юлия Атаманская, Александра Ворожейкина

«Меня зовут Настя», Наталья Дроздова

«Последний вальс», Юлия Бобкова

«Пчелы, шпионы, патриоты, хакеры, торжество идиотизма и пихтовый мед», Александра Ивченко

«Я – не хуже мальчиков», Ксения Баранова

Номинация «Короткометражное игровое кино»:

«Вагонзак», Антон Круглов-Холин

«Девушка с косой», Вера Водынски, Андрей Терехов

«К чёрту любовь!», Иван Меркутов, Константин Тищенко

«Номер шесть», Наталия Беляускене, Ипполита Купреянова

«Перемотать», Наталья Волочаевская

«Семья», Артем Волчков

«Служба доставки», Владимир Копцев, Елена Чугунова

Номинация «Телесериалы»:

«Абсолютная красота», Марина Кравченко, Евгения Никонорова

«Гамлет русской революции», Елена Носикова

«Дело», Николай Рядов

«Картонная Мадонна», Татьяна Короткова

«Петербург. Кровь и кружева», Надежда Карпова

«Уходя, зажгите свет», Галина Курочкина, Анатолий Тюрин, Мария Шило

«Юдифь», Роман Владыкин

Участники и лауреаты Питчинга имеют возможность получения призов от партнеров проекта. Свое участие в формировании призового фонда для молодых кинематографистов подтвердили: корпорация «Русская фильм группа», компания CANON, Санкт-Петербургская студия документальных фильмов, киностудия им. Горького, Sound Designer PRO, компания Nika digital, юридическая компания «SHATTERS», студия «3Q-Cinema», телеканал «24 DOC», NYFA, издательство «Альпина Паблишер», студия «Свободное кино» и другие организации. Кроме того, свои призы вручат организаторы Питчинга – Союз кинематографистов России и Национальный фонд поддержки правообладателей.

Кроме того, в рамках Питчинга прошли образовательные мероприятия – открытый мастер-классы от Лидии Седроне (Нью-Йоркская Академия киноискусства), презентация киношкол «ДрамаКит», «Лига кино», проекта «IWANTFILM», семинар по защите авторских прав от компании «SHATTERS».

Питчинг Дебютантов – один из крупных индустриальных проектов для молодых кинематографистов, организаторами которого выступают Союз кинематографистов России, Национальный фонд поддержки правообладателей, Молодежный центр Союза кинематографистов России. Цель Питчинга – открытие новых имен в отечественном сценарном кинематографическом мире, презентация новых проектов и поиск свежих идей для развития российского кино. Молодые кинематографисты получают возможность представить свои проекты перед экспертным жюри, состоящим из профессионалов в области кино.

23.02.2017 Автор: Артур Чачелов