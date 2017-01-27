Ведущие российские продюсеры и режиссеры отберут лучших кинодебютантов

27–28 февраля в Москве пройдет VIII Питчинг дебютантов. В рамках этого мероприятия пройдут презентации новых проектов молодых кинематографистов.

Как сообщают организаторы, проект вызвал живой интерес в творческой среде: для участия в питчинге было прислано 854 проекта. 356 из них – по короткому метру, 298 – по полнометражному кино, 131 – по телесериалам и 69 – по документальному кино. Теперь в каждой секции будет отобрано по 7 проектов, которые войдут в шорт-лист и будут представлены перед Экспертной комиссией питчинга.

В жюри (экспертную комиссию) питчинга войдут ведущие российские продюсеры, режиссеры, эксперты. Среди них – Джаник Файзиев, Жора Крыжовников, Олег Иванов, Евгений Герасимов, Алексей Петрухин, Сергей Зернов, Иван Кудрявцев, Гевонд Андреасян, Дмитрий Рудовский, Федор Попов, Таймураз Бадзиев, Наталья Семина, Борис Токарев, Владимир Грамматиков, Алексей Нужный, Сергей Мирошниченко, Евгений Григорьев и многие другие.

Разные секции питчинга пройдут на разных московских площадках. Защита в секциях документального кино и короткого метра состоится 27 февраля в «Центре документального кино», а отбор лучших в полнометражном игровом кино и сериалах – 28 февраля, но площадка для его проведения пока не утверждена.

27.01.2017 Автор: Артур Чачелов