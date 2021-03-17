Premier пополнил медиатеку документальными фильмами RT

Видеосервис PREMIER договорился о сотрудничестве с телеканалом RT, в рамках которого на витрине видеосервиса появятся более 60 фильмов и сериалов документального телеканала RTД. Документальные фильмы компании посвящены важным политическим и социальным проблемам: они расскажут о научных достижениях, жизни и традициях в разных странах мира.

В число фильмов, представленных на платформе PREMIER, войдут работы, отмеченные престижными международными наградами. Так, золота телевизионной премии New York Festivals были удостоены документальные фильмы «Кодокуши. Одинокая смерть» о современной Японии, где растет число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве и лента «Дети Сирии. Воспитанные войной» о сирийских детях, многие из которых не помнят мирной жизни. Фильм «H2нОль» об острой нехватке питьевой воды в Индии завоевал золото New York Festivals, а также золотую награду международного фестиваля US International Film & Video Festival. Финалистами New York Festivals становились работы «Большой балет Бразилии» о единственной школе Большого театра России за рубежом и «Конго. Дети с мачете» − о молодежных бандах в африканской стране.

Среди работ RTД также фильм «Дикие и свободные», снятый к 25-летию Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. Лента рассказывает о сотрудниках фонда, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Озвучил фильм знаменитый ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

«Мы расширяем нашу библиотеку и работаем для разных аудиторий, в том числе для поклонников документального кино, − говорит гендиректор Premier Иван Гродецкий. − Люди все чаще узнают о происходящем в мире благодаря качественным документальным сериалам и фильмах. Эти проекты рассказывают о самых острых и актуальных проблемах».

«Истории, о которых стоит рассказывать, − главный принцип работы телеканала RTД. А для платформы PREMIER мы выбрали лучшие из наших работ, − замечает Екатерина Яковлева, руководитель RTД. − Авторы снимали их по всему миру, часто рискуя жизнью, чтобы зрители смогли увидеть самые удивительные истории и настоящих героев нашего времени».

С 2019 года в бесплатном разделе «Ежедневный PREMIER» уже доступны авторские документальные фильмы и эксклюзивные интервью, среди которых история о российском хип-хоп исполнителе Децле − «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого», «Поток» − документальные фильмы о влиятельных личностях в индустрии музыки, «Исповедь» − автобиографические документальные фильмы с откровенными признаниями от медийных личностей, документальные циклы «Прирожденные убийцы», «Рассказ уволенного» и другие.

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17.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: PREMIER