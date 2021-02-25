Premier покажет два самых известных якутских кинопроекта 2020 года

Уже скоро на видеосервисе Premier в подписке появятся два новых резонансных якутских фильма − ленты ПУГАЛО и ЧЕРНЫЙ СНЕГ. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

ЧЕРНЫЙ СНЕГ станет доступен пользователям сервиса с 18 марта. Картина расскажет историю дальнобойщика Гошие, который возит продукты в отдаленные северные участки Якутии, и в одном из своих рейсов застревает посреди дороги. Лента получила гран-при недавнего фестиваля «Окно в Европу» и там же приз за лучшую продюсерскую работу. По версии Esquire, это лучший российский фильм 2020-го года.

Фильм режиссера Дмитрия Давыдова ПУГАЛО появится в онлайн-кинотеатре 25 марта. А пока картина выходит в кинотеатральный прокат. ПУГАЛО рассказывает о жизни знахарки и юродивой, к которой люди обращаются за помощью, и которую при этом ненавидит вся деревня. Осенью 2020 года лента получила главный приз и приз за лучшую женскую роль, а также приз Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

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25.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: PREMIER