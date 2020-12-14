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Видеосервис Premier запустит возможность просмотра контента по рекламной модели

Это случится в 2021 году

В 2021 году на видеосервисе Premier, принадлежащем холдингу «Газпром-медиа», появится возможность бесплатного просмотра контента с рекламой (по так называемой рекламной модели). Об этом рассказал глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, выступая в рамках экспертного клуба на Национальном рекламном форуме. Это будет сделано для стимулирования быстрого увеличения числа пользователей сервиса. Сейчас контент Premier доступен по подписке.

По словам Жарова, в 2020 году Premier хорошо рос. Так, число платящих подписчиков увеличилось в три раза. Из 729 млн просмотров контента на сервисе треть пришлась на уходящий год. В 2021-м на сервисе обещано много премьер от телеканалов холдинга «Газпром-медиа», а также появление еще большего числа оригинальных проектов. Большая часть так называемых «ориджиналсов» будет делаться принадлежащими холдингу компаниями 1-2-3 Production и Good Story Media. 

«Мы понимаем, что сейчас инвестируем в контент, который пока недостаточно монетизируется. Но мы боремся за долю рынка», − рассказал глава «Газпром-медиа». 

По словам Жарова, чтобы выйти на прибыль Premier требуется 10 млн абонентов. 

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14.12.2020 Автор: Артур Чачелов

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