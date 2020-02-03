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Premier решил резко снизить цену за подписку

Сервис обещает, что акция имеет долгосрочный характер

Онлайн-видеосервис Premier объявил о резком снижении стоимости подписки, говорится в сообщении компании. Теперь цена одного месяца пользования  сервисом будет стоить всего 29 рублей. В пресс-службе компании подчеркивают, что для иностранных пользователей онлайн-кинотеатра прежняя цена сохранится. Предложение действительно полько для жителей России.

Новая стоимость будет актуальна как для новых подписчиков, так и уже пользующихся доступом к платному контенту платформы. Подписка видеосервиса включает в себя доступ к эксклюзивным проектам «Сделано Premier», полнометражным картины производства студий, входящих в состав «Газпром-Медиа», контенту телеканалов холдинга ГПМ РТВ: «2х2», «Пятница!», ТВ-3, ТНТ и других, а также к библиотеке мировых кинохитов

Снижение стоимости подписки − маркетинговая акция. Сервис начал предлагать цену в 29 рублей всем новым пользователям с декабря. В компании подчеркивают, что нынешняя акция будет действовать в течение длительного периода, но не уточняют до какого именно числа.

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03.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Premier

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