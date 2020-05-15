PREMIER рассказал о удвоения среднемесячного охвата в марте-апреле

Видеоплатформа PREMIER рассказала о предварительных итогах весны. Так, среднемесячный охват сервиса за март-апрель вырос в два раза в сравнении с январем-февралем. «Мощная положительная динамика стала результатом реализации стратегической политики PREMIER с акцентом на производстве собственного сериального контента, общего роста сегмента и усиления социальной направленности в деятельности платформы», − говорится в сообщении компании.

Суммарное количество визитов на сайт PREMIER со стационарных компьютеров и мобильных устройств в марте-апреле выросло на 120% по отношению к январю-февралю (данные SimilarWeb, desktop+ mobile web, Россия 0+, 01.01.2020 − 30.04.2020). Это лучшие показатели среди всех платформ, входящих в «Тор-30» национальных видеоресурсов. Более того, количество сессий в мобильном приложении выросло на 135% (данные AppMetrica, приложение Premier, Россия 0+, 01.01.2020 − 30.04.2020).

«Мы рады достигнутым результатам, которые подтвердили правильность курса «Газпром-медиа» на создание и развитие собственного контента,− говорит Владимир Чопов, управляющий директор PREMIER. − Сериалы и кино, созданные лучшими российскими продюсерами, режиссерами и актерами, – визитная карточка PREMIER, зрители к нам приходят именно за ними. Очередное доказательство – успех наших последних эксклюзивных проектов: восьмисерийного психологического триллера «Колл-центр» и драматического сериала «Мир!Дружба!Жвачка!». Наши творцы сумели в кратчайшие сроки снять и первыми в России выпустить screenlife-ситком #СидяДома, который также привлек внимание аудитории».

«Этой весной «бюджет времени» на медиа у зрителей увеличился кратно, и в данный момент мы можем говорить о формировании у аудитории новых привычек в объеме потребляемого контента, – отмечает Дарья Пугачева, директор по исследованиям «Газпром-медиа». − Мы фиксируем значительный рост потребления нашего контента как на традиционном ТВ, так и во всех digital-форматах. Просмотры контента PREMIER в марте-апреле выросли на 133% по сравнению с январем-февралем. Этому способствовали запуски новых сериалов «Война семей», «Патриот», «Колл-центр», #СидЯдома, «Мир!Дружба!Жвачка!».

Реализуя стратегию социальной ответственности, PREMIER первым среди онлайн-кинотеатров предоставила бесплатный доступ ко всему контенту, созданному телеканалами, продюсерскими компаниями и студиями холдинга «Газпром-медиа». Данный контент с 15 марта стал доступен бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру.

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15.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Premier