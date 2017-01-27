Предварительная касса уикенда: «Притяжение» берет неплохой старт

Первое место в российском прокате по итогам четверга заняла российская картина ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR). На счету фильма около 44-46 млн рублей на территории России, что ниже, чем было у ЭКИПАЖА (60,5 млн), ВИКИНГА (51,5 млн) или СТАЛИНГРАДА (80,8 млн). За весь уикенд фильм может рассчитывать на 280-330 млн рублей.

Мультфильм БАЛЕРИНА (VLG) освоил за вчерашний день примерно 3,6-3,8 млн рублей. Диапазон сборов по итогам уикенда может быть очень большой – от 55 млн до 75 млн рублей. Все будет зависеть от прироста в субботу.

Французская комедия СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (СР) собрала за четверг около 2,3-2,4 млн рублей. По итогам первой четырехдневки релиз может заработать около 16-18 млн рублей. В 2014 году бокс-офис SUPERНЯНЬ составил 25,8 млн в первый уикенд.

МОЛЧАНИЕ (СР) освоило в первый день проката примерно 1,5-1,6 млн рублей. На прошлой неделе РАЙ освоил на старте 1,8 млн рублей. Фильм Мартина Скорсезе претендует на 12-15 млн рублей к концу воскресенья.

27.01.2017 Автор: Андрей Белый