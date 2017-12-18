Новый фильм Бекмамбетова попал на Берлинале

Премьера нового режиссерского проекта Тимура Бекмамбетова состоится на кинофестивале в Берлине в феврале 2018 года. Как стало известно, англоязычная картина под названием ПРОФИЛЬ попала в фестивальную внеконкурсную программу Panorama.
ПРОФИЛЬ – малобюджетный проект совместного производства США, Великобритании и Кипра. Лента рассказывает о журналисте, который работает под прикрытием, внедрившись в хакерскую группировку крупной международной террористической организации. Информации о планах выпуска этой картины в российский прокат пока нет.
Очередной Берлинский кинофестиваль пройдет в столице Германии в период с 15 по 25 февраля. Председателем жюри основного конкурса на этот раз станет немецкий режиссер Том Тыквер.
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18.12.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: Screen Daily
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