Фильм Тимура Бекмамбетова Profile получил приз Берлинале

Фильм Тимура Бекмамбетова PROFILE, представленный в программе «Панорама» 68-го Берлинского международного кинофестиваля, получил Приз зрительских симпатий (Audience Award of Panorama). В голосовании за лучших приняли участие более 26 тыс. человек, и большая часть зрителей отметила именно новую режиссерскую работу эту картину.

Мировая премьера PROFILE, на которой присутствовали режиссер Бекмамбетов и актеры Валин Кэйн и Шазад Латиф, исполнившие главные роли, состоялась в прошлую субботу, 17 февраля, в Berlinale Palast. Картина основана на реальных событиях, описанных в книге француженки Анны Эрель. Сюжет повествует о большом журналистском расследовании. Фильм снят в инновационном формате screenlife компании Bazelevs.

«Моя мама была журналистом, поэтому я вырос с убеждением, что долг журналиста – говорить правду и освещать события максимально непредвзято. Это сложно, это ежедневный нравственный выбор между долгом и убеждениями, личными чувствами, – говорит режиссер Тимур Бекмамбетов. – Я восхищен историей Анны. Опубликовав все материалы своего расследования без какой-либо цензуры, она позволила нам побывать на ее месте, увидеть все события ее глазами. Это требует огромной силы воли и это дорогого стоит».

Продюсерами фильма выступили Тимур Бекмамбетов и Ольга Харина. Сценарий PROFILE написан Тимуром Бекмамбетовым, Ольгой Хариной и Бриттани Поултон, а за монтаж отвечал Андрей Шугаев. Над фильмом работали как российские, так и международные специалисты.

24.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Bazelevs