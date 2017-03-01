Онлайн-кинотеатры обязали получать прокатные удостоверения

Министерство культуры РФ разъяснило некоторые пункты вступивших в силу изменений к правилам выдачи прокатных удостоверений. Согласно тексту документа прокатка теперь выдается в трех случаях использования фильма: для показа его в кинозале, для проката на материальном носителе и для «показ фильма другими техническими способами». Минкультуры уточнило, что последний пункт подразумевал под собой показ картины в онлайн-кинотеатрах (VOD-сервисы). Это значит, что теперь, все картины из библиотек онлайн-видеосервисов должны будут иметь ПУ.

Под «показ фильма другими техническими способами» попали также онлайн-трансляции так называемого альтернативного контента, однако не попала трансляция кинокартин по ТВ и в онлайн-версиях телеканалов. Кроме того, в сообщении Минкультуры отдельно поясняется, что показом фильма в понимании закона не является деятельность онлайн-магазинов, которые распространяют кино «путем их загрузки на технические средства пользователя (downloading)».

Изменения в Правилах выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм вступили в силу 31 декабря 2016 года. Пресс-служба Минкультуры пояснила РБК, что в большинстве случаев получать отдельное прокатное удостоверение для показа фильма в онлайн-кинотеатре не понадобится, так как «легальные онлайн-кинотеатры работают с легальным контентом, то есть с фильмами, как правило, уже имеющими прокатные удостоверения на все виды использования». При этом, в случае если в выданных прокатных удостоверениях не прописаны права на интернет-показ, правообладателю «достаточно будет просто обратиться в Министерство культуры РФ для внесения изменений в действующее прокатное удостоверение».

Новая трактовка правил выдачи ПУ вызвала недоумение и негатив среди участников рынка, которые поспешили заявить о том, что это положение создаст значительные препятствия для развития отрасли, уничтожив такие виды услуг, как вещание catch up («следом за эфиром») и онлайн-трансляции игровых и фестивальных событий. А вот Минкультуры уверено, что поправки будут способствовать укреплению позиций легальных видеосервисов и усилению борьбы с пиратством.

01.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК