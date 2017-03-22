Азиатские дистрибьюторы активно интересуются российским кино

Международный кино- и телевизионный рынок FILMART (Hong Kong International Film&TV Market) прошел в Гонконге с 13 по 16 марта. В этом году в нем приняли участие более 800 экспонентов из 35 стран мира, многие из которых представили национальные павильоны, среди них и Россия. Четвертый год подряд она была представлена стендом ROSKINO – Russian Cinema Worldwide, который в этом году был организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы.

В Гонконге РОСКИНО совместно с Департаментом культуры города Москвы успешно продолжило продвижение проекта Кинокомиссии Москвы. Основная задача Кинокомиссии – поддержка российских и международных кино- и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории Москвы, помощь в организационных и административных вопросах, консультации профессионалов киноиндустрии, pr-поддержка готовых продуктов.

«Гонконгский кинорынок – один из крупнейших в мире и главный в Азии и, разумеется, для российских кино- и телепроизводящих компаний это уникальная возможность расширить свое присутствие в этом регионе, который за последние десять лет ‎растет семимильными темпами, – говорит генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе. – Япония, Китай, Южная Корея – это важные страны и с точки зрения продаж, и с точки зрения имиджевого присутствия. Пока российские компании не предоставили информацию по продажам в цифрах, но общие впечатления у всех позитивные».

ГК «Планета Информ» получила несколько предложений по экшну ЗАЩИТНИКИ на немногочисленные незакрытые территории. В скором времени по фильму будут заключены сделки на англоязычные страны – Северную Америку, Канаду, Великобританию. Продолжаются переговоры по новым проектам в пакете компании – приключенческому экшну КОМА (реж. Никита Аргунов) и фильму в жанре научной фантастики ИКАРИЯ (реж. Явор Гырдев). По итогам FILMART хоррор НЕВЕСТА (реж. Святослав Подгаевский) был продан в Сингапур, где в скором времени должен выйти в прокат, а также в Японию и Китай. Ведутся переговоры с покупателями из Европы и Северной Америки. «В общей сложности мы провели более 60 встреч в течение трех насыщенных дней рынка в Гонконге, – делится впечатлениями директор по международным продажам ГК «Планета Информ» Анастасия Баньковская. – На этот раз у китайских компаний большой интерес вызвал исторический экшн СКИФ Рустама Мосафира, хотя традиционно этот жанр считается сложным для данной территории. В результате проведенных встреч в рамках FILMART мы в обсуждении с несколькими компаниями и будем рады показать больше материала в Канне. Также на «Скиф» обратили повышенное внимание байеры из Японии и Кореи».

Art Pictures Studio Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского представила на FILMART фильм Федора Бондарчука ПРИТЯЖЕНИЕ, остросоциальную драму КУПИ МЕНЯ (реж. Вадим Перельман), комедию абсурда МИФЫ О МОСКВЕ (реж. Александр Молочников), а также картину ЛЕД (реж. Олег Трофим). «Мы провели переговоры по сотрудничеству с рядом европейских и американских компаний, – рассказывает продюсер и совладелец Art Pictures Studio Дмитрий Рудовский. – Кроме того, хотелось бы отметить большой интерес со стороны дистрибьюторов из Гонконга, Китая, Индии, Малайзии и других азиатских территорий. К нам также поступили предложения по копродукции и продакшн-сервису в России».

Компания WIZART представила международному киносообществу свои анимационные фильмы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3: ОГОНЬ И ЛЕД, ВОЛКИ И ОВЦЫ, а также проект студии «Мельница» УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ. В отношении последнего было подписано соглашение о партнерстве с дистрибьютором Runaway-Luminosity Distribution, который приобрел права на фильм для показа на территории Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Бутана, Афганистана, Мальдивских островов, в широкий кинотеатральный прокат проект выйдет в Индии.

22.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО