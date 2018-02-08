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«Рамблер.Касса» отказалась от наценки за онлайн-продажу кинобилетов

Однако называет эту меру временной

Сервис онлайн-продаж билетов «Рамблер.Касса» больше не берет 10%-ую комиссию при покупке билетов в кино. При этом компания не отказывается от идеи взимания платы за пользование услугой с покупателя, а лишь временно «замораживает» процесс. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники внутри компании. Длительность этой «заморозки» будет определяться обстоятельствами: в «Рамблер.Кассе» утверждают, что собираются наладить взаимодействие своей системы с ЕАИС, чтобы в последней отражались не только онлайн-продажи билетов, но и та самая наценка. Как только интеграция будет проведена, комиссия сервиса за покупку билетов онлайн вернется.

Напомним, что в сентябре 2017 года из-за введения комиссии за услуги «Рамблер.Кассы» разразился конфликт между Объединенной сетью кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» и российским представителем Universal, компанией UPI. Стороны не могли договориться о том, имеет ли дистрибьютор право считать наценку сервиса, который является эксклюзивным онлайн-продавцом билетов Объединенной киносети, своим дополнительным доходом и должен ли получать с нее проценты. До урегулирования вопроса Universal отказал «Синема Парку» и «Формуле кино» в праве на показ своих фильмов, а студии Fox и Disney запретили продавать билеты на сеансы своих фильмов онлайн.

Как и предполагали аналитики рынка, временное решение вопроса с наценкой подоспело к выходу в прокат эротической драмы ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ – первого с начала конфликта по-настоящему крупного релиза Universal. Сейчас эта картина представлена в расписании Объединенной сети. Источники «Ведомостей» утверждают, что «Рамблер.Кассе» удалось договориться с Universal и всеми основными дистрибьюторами, однако условия договоренностей с каждой компанией разные: когда комиссия вернется, одни (это будут крупные голливудские студии) будут получать определенную долю с наценки, другие (скорее всего, прокатчики российского кино) – компенсации в виде дополнительной рекламы в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула кино», а также на ресурсах холдинга Rambler&Co.

Если возврат к наценке – вопрос технический, как утверждают в «Рамблер.Кассе», и привязан к интегрированию в ЕАИС, то теперь его решение зависит от третьей стороны – Фонда кино, который является оператором ЕАИС. Представитель Фонда подтвердил «Ведомостям», что организация прорабатывает идею выделения наценки за билеты в общей статистике онлайн-продаж билетов, однако финальное решение по этому вопросу пока не принято.

  

08.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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