Rambler Group и Фонд кино помогут отследить показы рекламы в кинотеатрах

Rambler Group договорилась с Фондом кино о раскрытии данных о показе рекламы в кинотеатрах, сообщают «Ведомости». Теперь рекламодатели, с которыми работает рекламная структура холдинга, смогут в онлайн-режиме получать данные о показе роликов в конкретных кинотеатрах, а также знать число зрителей в зале.

Rambler управляет сетью кинотеатров «Кино Okko» и сам размещает там рекламу через свое агентство. Оно также сотрудничает с федеральными сетями «Киномакс» и «Мягкий кинотеатр», а также с московской муниципальной киносетью «Москино». Фактически, агентство «Рамблера» охватывает около 20% кинозалов в России.

Кинотеатры отчитываются о выходе рекламных роликов перед ЕАИС Фонда кино, но далеко не все. Пока такие данные предоставляют только вышеперечисленные площадки из числа партнеров Rambler Group, так как у нее есть технология автоматизированной доставки рекламы в кинотеатры. Информация из этой системы передаются в ЕАИС в режиме онлайн. При этом Rambler Group не использует личные данные посетителей. Статистика доступна рекламодателям в отдельном разделе веб-интерфейса и мобильного приложения ЕАИС. В будущем эта система распространится и на другие кинотеатры.

«Сегодня, благодаря усилиям Фонда кино по модернизации ЕАИС, российский рынок кинопроката является, пожалуй, самым прозрачным в мире, − говорит Вячеслав Тельнов, исполнительный директор Фонда кино. − Вместе с тем, рекламный контент, демонстрируемый в кинотеатрах, до последнего времени оставался вне игры, а его правообладатели без оперативной и достоверной статистики о результатах его размещения. Введение нового инструмента является первым и важным шагом для углубления их интеграции в мир российского кинопроката. Фонд кино всегда открыт к инициативам со стороны киноиндустрии, способствующим развитию и повышению прозрачности национального кинорынка».

«Ведомости» приводят данные Ассоциации коммуникационных агентств России, согласно которым в 2018 году на продвижение товаров и услуг через киноэкраны потратили 1 млрд рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее.

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25.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости, Rambler Group