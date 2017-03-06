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«Рамблер/Касса» запускает спецпроект об IMAX в России

Билетный сервис будет теснее работать с канадской корпорацией

«Рамблер/Касса» и корпорация IMAX объявили о запуске спецпроекта. Новый раздел на сайте билетного сервиса будет полностью посвящен IMAX и прокату художественных и документальных фильмов в этом формате в России. Здесь будет размещаться информация об истории IMAX в нашей стране, особенностях технологии, о кинотеатрах, а также всех фильмах, выходящих в этом формате в течение года.

«IMAX уже сформировал свою лояльную и устойчивую аудиторию в нашей стране. В 2016 году наши кинотеатры в России посетили 3,58 миллиона человек. IMAX стабильно добавляет к бокс-офису любого российского и международного блокбастера около 10% дохода. Узнаваемость бренда IMAX в России превышает 85%, – отмечает директор по маркетингу IMAX в России и странах СНГ Ольга Пильникова. – Это говорит нам о том, что IMAX стал особым, отдельным видом досуга для российских кинозрителей. Для нас важно, чтобы наши зрители имели простую и удобную возможность купить билеты в IMAX онлайн, и площадка «Рамблер/Касса» для этого подходит лучше всего». 

Как отмечает директор департамента «Рамблер/Касса» Алексей Васясин, для сервиса этот проект выгоден тем, что позволит увеличить онлайн-продажи в кинотеатры такого формата, заработав на комиссии. В рамках сотрудничества «Рамблер/Касса» берет на себя поддержку и обновление раздела и интеграцию с модулем продажи билетов, а IMAX обеспечит подготовку контента. 

06.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: IMAX

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