Депутат потребовал запретить «Могучих рейнджеров»

Депутат Виталий Милонов обрушился с критикой на еще один американский фильм, вышедший в российский прокат. Парламентарий углядел содомию в подростком экшне МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. В прямом эфире программы «Наша точка зрения» на телеканале «Царьград» Милонов обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать у картины прокатное удостоверение, снять ее с экранов и запретить в России все фильмы режиссера Дина Израэлайта.

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ – второй мартовский релиз WDSSPR, вызвавший трепет у депутата Милонова. 21 марта режиссер Дин Израэлайт рассказал журналу NME о том, что рейнджер в желтом костюме – девушка Трини в исполнении Бекки Джи – по задумке является первым в истории кино супергероем с открытой нетрадиционной сексуальной ориентацией. По словам режиссера, сцена, в которой рассказывается о предпочтениях героини, призвана показать детям, что не нужно стесняться того, кто ты есть.

Похожий скандал совсем недавно случился со сказкой КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, однако, в отличие от фильма студии Disney, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ не встретили никакого сопротивления даже в тех странах, где у возникали трудности у ленты Билла Кондона. Например, даже консервативная Малайзия разрешила выпуск РЕЙНДЖЕРОВ с рейтингом аналогичным американскому PG-13. Впрочем, российское министерство культуры не стало рисковать и выдало по сути подростковому фильму прокатное удостоверение со взрослым рекомендательным рейтингом 16+.

24.03.2017 Автор: Артур Чачелов