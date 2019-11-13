Для предоставления первых российских рибейтов рассматриваются пять зарубежных проектов

Определен пул первых зарубежных кинопроектов, которые могут получить компенсационные выплаты за съемки на территории России. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на слова представителя Российского Экспортного Центра Евгении Данильченко. РЭЦ принимает участие в переговорах в качестве третьей стороны, выступая как агент правительства по распределению субсидий и рибейтов. В этом году на эти цели в бюджете заложено 70 млн рублей.

Сейчас переговоры ведутся с предствителями пяти кинопроектов. Речь идет о двух полнометражных фильмах, двух сериалах и одном анимационном проекте. Конкретные названия фильмов и компаний пока не фигурируют. При этом, Данильченко отметила, что интерес к работе в России проявляют компании из Северной Америки, Индии и Китая.

Дмитрий Медведев подписал постановление о компенсациях правительства на съемках зарубежного кино (рибейтов) в начале ноября. Россия готова выплачивать до 40% расходов на съемки. Получателями этих денег будут российские компании, которые работают с зарубежными партнерами по вопросам организации и проведения съемок в стране.

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13.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS