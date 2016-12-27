Ассоциация продюсеров подпишет соглашение о рибейтах с тремя регионами России

Еще несколько регионов России запустят пилотные проекты по запуску системы финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов на их территории. В среду, 27 декабря, состоится церемония подписания соглашения между Ассоциацией продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ), Агентством стратегических инициатив (АСИ) и руководством Калининградской и Ульяновской областей, а также Краснодарского края. Свои подписи под Меморандумом поставят председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, генеральный директор АСИ Андрей Никитин, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Соглашение о сотрудничестве направлено на создание льготного режима для кинопроизводителей в данных регионах. В частности, проект предусматривает введение на региональном уровне рибейта (возврат части потраченных в регионе средств на съемку фильмов), создание кинокомиссии (служба «единого окна» для организации съемочного процесса) и реализацию экспериментальной образовательной программы по дополнительной профориентации молодых специалистов. В пилотных регионах в течение ближайших месяцев будет разработана законодательная инфраструктура, чтобы к уже готовой схеме смогли подключиться и другие регионы России.

Еще одна программа по созданию в регионах льготного режима кинопроизводителям реализуется при поддержке Фонда кино. В ней также участвует Калининградская область, готовая организовать рибейты в размере 20% от затрат, а также Приморский край (15%) и Астраханская область (около 5%). Сообщалось, что в подобных стимулирующих проектах заинтересована и Москва, однако здешние власти пока не идут дальше создания службы «единого окна» для помощи в организации съемок. А вот возмещать затраты на кинопроизводство столица пока не готова.

27.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ