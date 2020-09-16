Red Carpet Studio приобрела лицензию на проведение Webfest Berlin

Международный фестиваль Webfest Berlin, который ежегодно проходит в Берлине, объявил о смене владельца – лицензию на проведение одного из самых крупных и влиятельных международных веб-фестивалей приобрела компания Red Carpet Studio. Благодаря эксклюзивной сделке российский контент получит возможность продвижения на международные рынки, а российские зрители смогут первыми смотреть все европейские новинки.

Webfest Berlin – один из первых в мире международный фестивалей веб-сериалов, который проходит в Берлине с 2015 года. Смотр является одной из главных профессиональных площадок для представления современных трендов в индустрии и новейших технологий создания сериалов. Он входит в топ-10 международных веб-фестивалей. В 2019 году в шорт-листе фестиваля были представлены 64 сериала из 18 стран мира. В этом году Webfest Berlin проходит в онлайн-формате – в конкурсе принимают участие работы из более чем 20 стран, а проголосовали за лучшие проекты около 9000 профессионалов со всего мира. Планируется, что следующий смотр пройдет в Берлине в сентябре 2021 года.

«Мы очень рады, что заслужили доверие европейских коллег, - говорит генеральный продюсер Red Carpet Studio Антон Калинкин. – Наше партнерство очень важно для нас и для российской веб-индустрии, так как дает нам новые возможности продвижения российского контента на международный рынок и включения нашей индустрии в мировой процесс. Мы надеемся также, что это позволит увеличить число коллабораций и ко-продашена с интересными русскими проектами. Российский зритель сможет смотреть все европейские премьеры одновременно со всем миром, а также следить за тем, что происходит в мире веб-сериалов».

Компания Red Carpet Studio – крупный производитель теле- и кино-контента последние несколько лет занимается производством и продвижением веб-сериалов на российском рынке. Компания проводит ежегодный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде, международный веб-маркет в Москве и первую российскую премию в области веб-индустрии. В середине августа компания запустила первый в России веб-кинотеатр Chill, где собраны лучшие мировые и российские веб-сериалы.

«Я очень рада, что компания Red Carpet Studio и фестиваль Realist станут партнерами Webfest Berlin, - говорит основатель и директор фестиваля Мередит Беркхолдер. - Антон Калинкин создает индустрию веб-сериалов в России, и я абсолютно уверена, что он и его команда продолжат развивать веб-рынок в Германии и сохранят тот же высокий уровень программы, профессионализма и то же количество возможностей, которые дает Webfest Berlin на протяжение уже 6 лет своего существования».

Одним из консультантов Webfest Berlin на протяжении всего существования является Жоэль Бассажэ, французский телевизионный сценарист, автор более 10 популярных ТВ-проектов и один из первых энтузиастов мирового веб-движения. На данный момент Бассажэ является ключевым экспертом мировой веб-индустрии и одним из кураторов веб-направления крупнейшего международного кинорынка MIP. В 2015 году Бассажэ основал Чемпионат мира по веб-сериалам, объединивший три десятка тематических смотров из разных стран.

«Webfest Berlin - фестиваль, который передает дух Берлина. Он поощряет разнообразие, чествует креативность, следит за трендами и определяет, что будет значимым для индустрии завтра, - говорит Жоэль. - Каждый год, начиная с 2015, когда Берлинский веб-фестиваль прошел впервые, он открывает новые таланты, поднимает веб-рынок на новый уровень и объединяет творческих людей. Я очень рад продолжить эту работу вместе с командой Red Carpet Studio. Достижения этой компании по развитию веб-индустрии в России впечатляют. С таким партнерами, я уверен, Берлинский веб-фестиваль выйдет на новый уровень, сохранив при этом все то, над чем работала его основатель Мередит Беркхолдер».

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16.09.2020 Автор: Никита Никитин