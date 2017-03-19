Обзор изменений графика релизов с 13 по 19 марта

Третья неделя марта не отметилась какими-то глобальными переменами в графиках релизов российских дистрибьюторов. Однако небольшие, точечные изменения всеже были. Из мэйджоров в новостях отметились только UPI и WDSSPR. Оба заявили по одной новинке: первый 11 мая выпустит в российский прокат фильм ужасов ПРОЧЬ, ставший неожиданным хитом американского проката, второй – 22 июня предложит кинотеатрам новую работу Павла Чухрая – историческую драму ХОЛОДНОЕ ТАНГО. О войне расскажет и еще одна новинка недели: драма о блокадном Ленинграде ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ, которую 4 мая выпустит в прокат киностудия «Ленфильм».

Свои планы на апрель-май пересмотрела компания «Парадиз». Драма КОРОЛЕВА ИСПАНИИ переехала с 20 апреля на 6-ое. Ранее на этой дате стояла фантастическая драма МАТРИЦА ВРЕМЕНИ, однако ее релиз теперь перенесен на 4 мая. С 11 на 18 мая переместился еще один релиз «Парадиза» – лента ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ. На 18 мая сейчас довольно тесно: и хотя «Экспонента» убрала оттуда свой проект 1+ЭВЕРЕСТ, туда встала еще одна новинка – ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ от компании «Капелла Фильм».

Сразу двумя новыми картинами пополнилась дата 27 апреля: компания «Кинологистика» перенесла туда комедию ВИДЕЛИ НОЧЬ, а «Ракета Релизинг» поставила на нее одну из новинок своего пакета – украинский мультфильм НИКИТА КОЖЕМЯКА. Второй новинкой «Ракеты» стал триллер с Антонио Бандерасом ЧЕРНАЯ БАБОЧКА, который будет выпущен в прокат 8 июня.

Компания «Вольга» немного поработала со своей летней сеткой релизов. Так французский мультфильм JUNGLE BUNCH, стоявший на дате 3 августа, ушел на осень, на 5 октября. На его место переместился проект БИГФУТ МЛАДШИЙ (СЫН ЙЕТИ), ранее занимавший дату 14 сентября.

Свой главный летний релиз – ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ – перенесли и компании «Наше кино» и A–One Films. Вместо 20 июля эта фантастическая лента выйдет в широкий прокат 10 августа. Кроме того, «Наше кино» объявило дату выпуска в прокат полнометражной версии обласканной критиками и зрителями короткометражки НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА! Лента появится в российских киноетатрах 8 марта 2018 года.

19.03.2017 Автор: Артур Чачелов