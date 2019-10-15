Российский мультсериал «Тима и Тома» выйдет на France Télévisions

Первый сезон дошкольного анимационного сериала «Тима и Тома», принадлежащий ГК «Рики», выйдет на France Télévisions. Сделку анонсировала дистрибьюторская компания Go-N international на MIPCOM 2019 в Каннах. Этот дистрибьютор, базирующийся в Париже, приобрел права на распространение сериала на франкоговорящих территориях (франкоязычная Европа и Африка) год назад.

«Тима и Тома» – анимационный проект производства Студии Компьютерной Анимации «Петербург». В сериале рассказывается история дружбы бегемотика Тимы и слонёнка Томы, которые живут в мире, полном чудес, вместе со своими друзьями – кроликами, поросятами, медведем и лисичкой. Проект ориентирован на дошкольников – фантазеров и мечтателей, для которых мир полон приключений. Характеры обаятельных персонажей сериала настолько правдоподобны, что маленькие зрители легко узнают в них себя. Сталкиваясь с ситуациями и эмоциями, через которые проходят все дети, герои сериала помогают зрителям открывать мир и отличать хорошее от плохого.

Сериал «Тима и Тома» добился невероятных успехов в России и странах СНГ. Особенно популярен проект в Китае, где с января прошлого года первый сезон собрал более 2 миллиардов просмотров на YouKu. 1 октября 2019 года «Рики» совместно с Alibaba Cultural Media and Entertainment Group, входящая в холдинг Alibaba Group, объявили о начале совместного производства второго сезона анимационного сериала «Тима и Тома».

«Мы очень благодарны, что «Рики» доверили нам быть представителями их восхитительного сериала, и очень рады, что французские дети откроют для себя интересный и удивительный мир Тимы и Томы, благодаря сделке с France Télévisions, − говорит Эрик Гарнет, продюсер и соучредитель GO-N International. − Мы сразу влюбились в персонажей, красивый и яркий мир сериала, высочайшее качество компьютерной графики, великолепное повествование и эмоциональность в духе лучших традиций российской анимации».

«Тима и Тома» – особенный для нас сериал, который уже доказал свой успех среди дошкольной аудитории России и стран СНГ, а теперь готов к международному продвижению, − рассказывает Диана Юринова, заместитель генерального продюсера по международному развитию ГК «Рики». − Мы рады работать с таким сильным и уважаемым партнёром как GO-N International на франкоязычных территориях, которые часто являются ключом к мировому рынку».

Группа Компаний «Рики» – ведущий российский анимационный холдинг в области создания, управления, лицензирования и продвижения анимационных медиабрендов. На протяжении 16-ти лет ГК «Рики» является лидером российского рынка анимации и лицензирования со 99-процентной узнаваемостью среди целевой аудитории. ГК «Рики» известна на международном уровне благодаря своим флагманам «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики» и «ПИНКОД».

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15.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ГК «Рики»