ГК «Рики» и «КиноПоиск HD» запускают конкурс-лабораторию Riki.lab

Группа компаний «Рики» при поддержке «КиноПоиск HD» запускает конкурс-лабораторию Riki.lab, в рамках которой будет рассматривать проекты взрослых анимационных сериалов. В качестве экспертов и спикеров выступят продюсеры ГК «Рики» и «КиноПоиск HD», а также приглашенные профессионалы из игрового кино и анимации: Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Константин Бронзит, Игорь Ковалев, Елена Чернова, Иван Максимов и другие.

Победители, занявшие 1, 2, 3 места, получат денежные призы размером в 1 миллион, 500 и 300 тысяч рублей, а также возможность реализовать свою идею вместе с крупнейшим российским анимационным холдингом «Рики».

Главная цель Riki.lab – исследование направления взрослой анимации, освоение которого откроет новые горизонты для отечественной мультипликации и кинематографа в целом.

«Взрослые сериалы – одно из самых сложных направлений в анимационном кино, поскольку анимация долгое время считалась искусством для детей, – говорит основатель и председатель совета директоров ГК «Рики» Илья Попов. – Однако группа компаний «Рики» всегда стремилась осваивать новые направления: так было с проектом «Смешарики», который стал первым успешным анимационным сериалом в России, потом – с трехмерными полнометражными фильмами. И в случае со взрослой анимацией мы тоже верим в ее большое будущее. Мы надеемся, что Riki.lab станет не просто конкурсом, но и площадкой для размышлений и открытой дискуссии о том, какой может быть российская взрослая мультипликация. Мы ждем от конкурсантов ярких, смелых концепций с международным потенциалом. И будем рады участию в нашей лаборатории как профессионалов, так и начинающих авторов, которым проходящие в рамках лаборатории лекции, воркшопы и менторские сессии помогут отточить свои навыки».

«Взрослая анимация − перспективное и очень востребованное направление: мы это видим по высоким рейтингам зарубежных хитов на «КиноПоиске», − отмечает Ольга Филипук, директор по контенту Медиасервисов Яндекса. − И поэтому стремимся предложить нашим подписчикам лучшие проекты, включая «Рика и Морти», «Харли Квинн», «Гриффинов», «Крайний космос». Пока в России собственная взрослая анимация только развивается. И здорово, что в рамках нашего конкурса-лаборатории у талантливых авторов и аниматоров появится возможность научиться новому и создать уникальные проекты для российского и, возможно, международного зрителя».

В конкурсе-лаборатории Riki.lab запланировано четыре этапа:

Первый этап: с 15 октября по 15 декабря 2020 года участники должны подать заявку на сайте Riki.lab с описанием концепции сериала, главных героев и основных сюжетных линий.

Второй этап: 21 января 2021 года будет объявлен лонг-лист отобранных жюри проектов. Их авторов ждут менторские сессии с профессионалами анимации. Участникам выделят время на доработку проектов, после чего их рассмотрит расширенная конкурсная комиссия и выберет двадцатку лучших проектов.

Третий этап: 23 марта 2021 года на сайте лаборатории будет анонсирован шорт-лист из 20 наиболее перспективных проектов. Участники шорт-листа доработают свои заявки на трехдневном интенсиве. Кураторами интенсива выступят режиссер-аниматор, дважды лауреат премии «Оскар» Константин Бронзит, режиссер, сооснователь студии «Пилот» Игорь Ковалев, ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов «Смешарики» Денис Чернов и сценарист проектов «ПинКод» и «Смешарики» Дмитрий Яковенко.

Финальный этап: питчинг проектов, по результатам которого жюри конкурса − ведущие эксперты в области анимации − выберет трех победителей. Названия проектов-финалистов будут объявлены 25 апреля 2021 года.

Релиз проекта-победителя запланирован на 2022 год.

Всех участников Riki.lab ждет масштабная образовательная программа: лекции, воркшопы, менторские сессии и сценарные интенсивы, которые помогут авторам улучшить свои проекты. Среди приглашенных профессионалов из анимации и игрового кино – Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Елена Чернова, Иван Максимов, Влад Рубин, Маруся Трубникова, Павел Мунтян, Ариэль Голдберг, Юлия Софронова, Майя Москвичева, Марк Завадский.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

15.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИКИ