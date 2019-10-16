ГК «Рики» продала права на показы своих мультсериалов в Европе

Российский производитель анимации «Рики» сообщил о заключении ряда новых международных сделок по нескольким своим проектам. Так международная продакшн- и дистрибьюторская компания FUN Union объявила о соглашении с австрийской радиовещательной корпорацией ORF, крупнейшим медиахолдингом в Австрии, по трансляции первого сезона сериала «ПИНКОД». Сделка была заключена при содействии немецкой продакшн и дистрибьюторской компании Studio 100 Media GmbH. Первый сезон анимационного проекта, состоящий из 52 серий по 13 минут каждая, начнет транслироваться на немецком языке в Австрии в 2020 году.

«ПИНКОД» – научно-познавательный спин-офф сериала «Смешарики», в котором дети знакомятся с миром инноваций, технологий и открытий. Основная задача сериала – вовлечение детей в мир научных открытий, развитие их творческих и изобретательских способностей. Явления науки и техники объясняются в сериале через познавательные и увлекательные исследования и эксперименты. Вместе с героями сериала ребенок делает множество открытий, узнает интересные научные теории и переживает захватывающие приключения. Харизматичные герои и занимательные сюжетные истории приковывают внимание всей семьи. Сериал присутствует в более чем в 50 странах, а количество просмотров на YouTube превышает 1 миллиард.

Ранее, в рамках телерынка MIPCOM «Рики» совместно с компанией APC Kids объявлили о первых международных продажах анимационного сериала «Диносити» на территории Италии и Финляндии. В Италии эксклюзивные права на дистрибуцию российского сериала приобрела компания De Agostini Kids, а на территории Финляндии права на ТВ-трансляцию получила компания YLE Finland.

Комедийный сериал для дошкольников «Диносити» (ранее «Динзавр Рики») рассказывает про повседневную жизнь города динозавров. В центре внимания – семья Завров, в которой живут мама и папа Завры, 10-летняя Тира и 5-летний Рики, благодаря которому их жизнь превращается в одно большое невероятное приключение. Первый сезон сериала совместного производства ГК «Рики» и APC Kids будет состоять из 52 эпизодов по 5 минут каждый. APC Kids занимается дистрибуцией сериала во всех странах, за исключением России и Китая.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

16.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ГК «Рики»