Минкультуры открестилось от ситуации с «Рокетменом»

Фильм РОКЕТМЕН, посвященный творческому пути музыканта Элтона Джона, выйдет в российский прокат в цензурированной версии. Компания «Централ Партнершип», являющаяся дистрибьютором картины, подтвердила, что из фильма был удален ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками, объяснив это требованиями российского законодательства. В общей сложности, лента потеряла около 5 минут. Вырезанных сцен не будет ни в дублированной, ни в субтитрованной версии. При этом, ленте оставили запретительный рейтинг 18+, ограничивающий посещение киносеансов фильма несовершеннолетним зрителям.
Случившееся вызвало бурную реакцию у журналистов, кинокритиков и потенциальных зрителей. В основном это разочарование и возмущение, но кое-кто действия дистрибьютора все же одобрил. Некоторые журналисты и блогеры заявили о решении сдать уже купленные билеты, а часть из них начала призывать к бойкоту российской кинотеатральной версии фильма. По их мнению, компания «Централ Партнершип» занимается самоцензурой, а также вводит зрителей в заблуждение, не предупреждая, что фильм будет демонстрироваться в купированной версии.
Ситуацию вокруг факта прямого цензурирования фильма были вынуждены прокомментировать в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не распологает информацией о случившемся и посоветовал журналистам обратиться в Министерство культуры. Министр культуры Владимир Мединский поспешил заявить, что его ведомство не имеет отношения к решению подкорректировать фильм.
«Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет..., − цитируют слова Мединского «РИА Новости». − Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи». На вопрос о том, принимает ли решение убрать ту или иную сцену сам прокатчик, собеседник агентства ответил утвердительно.
Студия Paramount и создатели картины пока никак не отреагировали на произошедшее с российской версией РОКЕТМЕНА.
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31.05.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: РИА Новости
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