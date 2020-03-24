«Кинопоиск HD» покажет новый сериал продюсера Александра Роднянского

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» эксклюзивно выпустит у себя новый сериал компании «Нон-Стоп Продакшн» продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова. Десятисерийный проект называется «Хэдшот» и рассказывает о киберспорте.



Старшеклассник Денис – изгой и жертва буллинга в школе. Когда жизнь становится совсем невыносимой, на помощь приходит его собственный аватар из компьютерной игры. IIIRAM помогает герою обрести уверенность в себе, но методы вымышленного друга довольно сомнительны, а его советы чаще всего неэтичны. Жизнь героя резко меняется, когда тот попадает в мир профессионального киберспорта: первые деньги, новые знакомства и шанс добиться внимания девушки, о которой он раньше даже не мечтал.



«В наше время профессиональные геймеры – это новые рок-звезды, с огромными гонорарами и армиями поклонников, − говорит Ольга Филипук, директор по контенту «КиноПоиск HD». − Сериал «Хэдшот» об этом мире, у которого гораздо больше общего с миром реальным, чем может показаться на первый взгляд. И мы очень рады, что этот сериал для нашей платформы создадут ведущие профессионалы индустрии – «Нон-Стоп Продакшн» и продюсер Александр Роднянский, которые идеально чувствуют актуальную повестку и запросы времени».

«Сериалы для онлайн-платформ позволяют говорить на самые актуальные и насущные темы без стыдливых умолчаний и самоцензуры, и в этом смысле мы рады сотрудничеству с «КиноПоиск HD», − рассказывает Александр Роднянский. − «Хэдшот» изначально привлек нас не только остроумным приемом, придуманным Андреем Кургановым и Никитой Лазаренко, который позволяет показать мир компьютерных боев так, как его прежде никогда не показывали в сериалах, но и своей актуальностью. «Хэдшот» – это не только развлекательный аттракцион для молодой аудитории, но и содержательная драма о невыдуманных проблемах подростков и вызовах современного мира».

Съемки проекта стартуют в этом году. Сериал выйдет онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» в 2021 году.

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24.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск