Рогозин, Эрнст и Шипенко хотят снять первое кино в космосе

Рогозин, Эрнст и режиссер «Холопа» снимут первое кино в космосе

Исполнителя главной роли, который полетит для съемок на МКС, утвердят по итогам открытого конкурса. Ранее стало известно, что снять фильм в космосе также планируют Илон Маск и NASA, а главным героем картины должен стать Том Круз

Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Фото: Марина Лысцева / ТАСС



«Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black and White снимут первый в истории художественный фильм в космосе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации. Режиссером картины выступит Клим Шипенко, снявший фильмы «Холоп» и «Салют-7».



Рабочим названием российского фильма станет «Вызов», уточнили в «Роскосмосе». Сюжет кинокартины «предусматривает полет» на Международную космическую станцию (МКС) на российском пилотируемом корабле «Союз МС», говорится в сообщении. Полет запланирован на осень следующего года.



Главного героя фильма, который полетит на МКС, и его дублера определят по результатам открытого конкурса, сообщили в госкорпорации. Деталей будущего фильма пока нет, сценарий и технические возможности находятся в процессе обсуждения.



В мае The Deadline и Screenrant сообщили, что снять фильм в космосе планируют основатель компании SpaceX Илон Маск и космическое агентство NASA. Главную роль должен исполнить актер Том Круз, а режиссером ленты выступит автор картин «Мистер и миссис Смит» и «Грань будущего» Даг Лайман.



Глава NASA Джим Брайденстайн писал, что съемки фильма с Крузом пройдут в том числе на Международной космической станции. Полет Круза на МКС должен состояться в рамках туристической миссии в октябре 2021 года, сообщал Screenrant со ссылкой на Space Shuttle Almanac, который отслеживает крупные космические запуски.



Генеральными продюсерами российского проекта будут глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. В госкорпорации рассчитывают, что фильм «будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта»



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/22/09/2020/5f6a35f39a79477c16f9d9a0

Рогозин, Эрнст и режиссер «Холопа» снимут первое кино в космосе

Исполнителя главной роли, который полетит для съемок на МКС, утвердят по итогам открытого конкурса. Ранее стало известно, что снять фильм в космосе также планируют Илон Маск и NASA, а главным героем картины должен стать Том Круз

Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Фото: Марина Лысцева / ТАСС



«Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black and White снимут первый в истории художественный фильм в космосе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации. Режиссером картины выступит Клим Шипенко, снявший фильмы «Холоп» и «Салют-7».



Рабочим названием российского фильма станет «Вызов», уточнили в «Роскосмосе». Сюжет кинокартины «предусматривает полет» на Международную космическую станцию (МКС) на российском пилотируемом корабле «Союз МС», говорится в сообщении. Полет запланирован на осень следующего года.



Главного героя фильма, который полетит на МКС, и его дублера определят по результатам открытого конкурса, сообщили в госкорпорации. Деталей будущего фильма пока нет, сценарий и технические возможности находятся в процессе обсуждения.



В мае The Deadline и Screenrant сообщили, что снять фильм в космосе планируют основатель компании SpaceX Илон Маск и космическое агентство NASA. Главную роль должен исполнить актер Том Круз, а режиссером ленты выступит автор картин «Мистер и миссис Смит» и «Грань будущего» Даг Лайман.



Глава NASA Джим Брайденстайн писал, что съемки фильма с Крузом пройдут в том числе на Международной космической станции. Полет Круза на МКС должен состояться в рамках туристической миссии в октябре 2021 года, сообщал Screenrant со ссылкой на Space Shuttle Almanac, который отслеживает крупные космические запуски.



Генеральными продюсерами российского проекта будут глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. В госкорпорации рассчитывают, что фильм «будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта»



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/22/09/2020/5f6a35f39a79477c16f9d9a0

Рогозин, Эрнст и режиссер «Холопа» снимут первое кино в космосе

Исполнителя главной роли, который полетит для съемок на МКС, утвердят по итогам открытого конкурса. Ранее стало известно, что снять фильм в космосе также планируют Илон Маск и NASA, а главным героем картины должен стать Том Круз

Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Фото: Марина Лысцева / ТАСС



«Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black and White снимут первый в истории художественный фильм в космосе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации. Режиссером картины выступит Клим Шипенко, снявший фильмы «Холоп» и «Салют-7».



Рабочим названием российского фильма станет «Вызов», уточнили в «Роскосмосе». Сюжет кинокартины «предусматривает полет» на Международную космическую станцию (МКС) на российском пилотируемом корабле «Союз МС», говорится в сообщении. Полет запланирован на осень следующего года.



Главного героя фильма, который полетит на МКС, и его дублера определят по результатам открытого конкурса, сообщили в госкорпорации. Деталей будущего фильма пока нет, сценарий и технические возможности находятся в процессе обсуждения.



В мае The Deadline и Screenrant сообщили, что снять фильм в космосе планируют основатель компании SpaceX Илон Маск и космическое агентство NASA. Главную роль должен исполнить актер Том Круз, а режиссером ленты выступит автор картин «Мистер и миссис Смит» и «Грань будущего» Даг Лайман.



Глава NASA Джим Брайденстайн писал, что съемки фильма с Крузом пройдут в том числе на Международной космической станции. Полет Круза на МКС должен состояться в рамках туристической миссии в октябре 2021 года, сообщал Screenrant со ссылкой на Space Shuttle Almanac, который отслеживает крупные космические запуски.



Генеральными продюсерами российского проекта будут глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. В госкорпорации рассчитывают, что фильм «будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта»



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/22/09/2020/5f6a35f39a79477c16f9d9a0

Рогозин, Эрнст и режиссер «Холопа» снимут первое кино в космосе

Исполнителя главной роли, который полетит для съемок на МКС, утвердят по итогам открытого конкурса. Ранее стало известно, что снять фильм в космосе также планируют Илон Маск и NASA, а главным героем картины должен стать Том Круз

Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Фото: Марина Лысцева / ТАСС



«Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black and White снимут первый в истории художественный фильм в космосе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации. Режиссером картины выступит Клим Шипенко, снявший фильмы «Холоп» и «Салют-7».



Рабочим названием российского фильма станет «Вызов», уточнили в «Роскосмосе». Сюжет кинокартины «предусматривает полет» на Международную космическую станцию (МКС) на российском пилотируемом корабле «Союз МС», говорится в сообщении. Полет запланирован на осень следующего года.



Главного героя фильма, который полетит на МКС, и его дублера определят по результатам открытого конкурса, сообщили в госкорпорации. Деталей будущего фильма пока нет, сценарий и технические возможности находятся в процессе обсуждения.



В мае The Deadline и Screenrant сообщили, что снять фильм в космосе планируют основатель компании SpaceX Илон Маск и космическое агентство NASA. Главную роль должен исполнить актер Том Круз, а режиссером ленты выступит автор картин «Мистер и миссис Смит» и «Грань будущего» Даг Лайман.



Глава NASA Джим Брайденстайн писал, что съемки фильма с Крузом пройдут в том числе на Международной космической станции. Полет Круза на МКС должен состояться в рамках туристической миссии в октябре 2021 года, сообщал Screenrant со ссылкой на Space Shuttle Almanac, который отслеживает крупные космические запуски.



Генеральными продюсерами российского проекта будут глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. В госкорпорации рассчитывают, что фильм «будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта»



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/22/09/2020/5f6a35f39a79477c16f9d9a0

Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White создадут первый в истории художественный фильм в космосе. Об этом можно прочесть на сайте госкорпорации. Режиссером картины заявлен Клим Шипенко, поставивший самый кассовый фильм отечественного проката ХОЛОП и космическую драму САЛЮТ-7. Генеральными продюсерами амбициозного кинопроекта выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. Рабочее названием проекта - ВЫЗОВ.

Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС». В настоящий момент стороны обсуждаются детали будущего фильма — сценарий, технические возможности съемок и актерский состав. Исполнитель главной роли в фильме, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса. Предполагается, что данная картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта.

Любопытно, что незадолго до этой новости стало известно о сроках съемок космического фильма студии Universal, компании SpaceX Илона Маска и агентства NASA, главную роль в котором планирует сыграть (и, соответственно, отправиться в космос) Том Круз. На странице Space Shuttle Almanac в Twitter был опубликован путевой лист на ближайшие три года. Полет Тома Круза и режиссера Дага Лаймана обозначен как туристическая поездка и назначен на октябрь 2021 года. Компания Universal готовится вложить в проект $200 млн, NASA и SpaceX выступают партнерами и техническими консультантами.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

23.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Роскосмос, Space Shuttle Almanac